Politiet om «totalt parkeringskaos» ved Gaustatoppen: – Store utfordringer

Politiet advarer om ekstremt mange biler på parkeringsplassen til Gaustatoppen og forteller at turgåere har begynt å parkere langs veien.

Sør-Øst politidistrikt melder på om «totalt parkeringskaos» ved parkeringsplassen til Gaustatoppen over Rjukan, og i området rundt Stavsro.

Biler som parkerer langs veien gjør det blant annet utfordrende for nødetatene å komme seg frem, poengterer Trond Egil Groth, operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, og peker på fylkesveien fra Tuddal og over til Rjukan.







– Det er klart at den må være åpen fordi det er en fartsåre, ikke minst for trafikken, for nødetatene, sier han.

Han sier at det allerede er en smal og svingete vei.

– Da får man store utfordringer, sier Groth og legger til at det i tillegg er en vei med 80-sone.

– Det er en uoversiktlig vei, det er mange mennesker, så det vil fremprovosere potensielle trafikkulykker. Politiet varsler nå folk om at de nå må ta seg til rette.

Veien er foreløpig ikke stengt.

Vil skrive ut bøter om folk ikke forlater stedet

Politiet ber om at sjåfører parkerer sine kjøretøy i henhold til gjeldende skilt og regler på stedet, skriver politiet på Twitter.

Groth kan ikke si hvor mange biler eller mennesker det er snakk om totalt sett ettersom politiet ikke er på stedet.

– Foreløpig er det andre oppdrag som patruljen er på som er høyere prioritert, men hvis det her vedvarer eller blir verre, så kommer vi til å sende politipatruljen til stedet for å skrive ut bøter.

Det er ikke første gangen det har oppstått køkaos ved Norges turperler. Denne uken så Stiftelsen Preikestolen seg nødt til å be folk om å snu da køen for å komme seg ut på tur til Preikestolen gikk helt ned til riksveien.

Publisert: 16.07.20 kl. 13:30

