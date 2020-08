CORONAVENNLIG BRYLLUP: Brudeparet pakket inn maske og hansker i lukkede poser til hver enkelt gjest. Foto: Sigmund Johansen

Giftet seg under coronavennlig seremoni: – Delte ut masker og engangshansker til alle gjestene

Johnny Sarnes og Ruth Sørem tok like gjerne brudevalsen ikledd beskyttelsesutstyr.

Paret som er bosatt i Asker, kommer fra henholdsvis Finnmark og Troms og møttes for første gang i 1974. Da gikk de i 9. klasse på ungdomsskolen.

Men skjebnen ville ha det til at de skulle møtes igjen. For ett år siden forlovet de seg på Fuerteventura.

Lite visste de den gang om at en global pandemi kunne sette en stopper for bryllupsfesten. Men Johnny Sarnes (61) og Ruth Sørem (61) lot ikke coronaviruset komme i veien.

1. august giftet de seg på Sørøya i Finnmark.

Brudevals i beskyttelsesutstyr

– Det er viktig for oss å vise at det går an å feste ansvarsfullt og ta coronahensyn, sier det nygifte paret til VG. For øyeblikket befinner de seg på coronavennlig bryllupsreise i Hammerfest.

Regjeringen måtte forrige uke se seg nødt til å stramme inn på coronarestriksjonene på grunn av smittesituasjonen. Blant annet innføres det nasjonalt skjenkestopp etter midnatt.

Paret hadde i forkant av bryllupsfesten fått tillatelse av innehaver på hotellet, ordfører og kommuneoverlege. Grensen var satt til maks 50 gjester, og dagen ble feiret med 45 gjester fra Oslo, Nord-Norge og Vestlandet.

– Vi tenkte nøye gjennom smittevernhensyn før bryllupet. Vi visste at vi var ansvarlige for dette, og delte ut masker og engangshansker til alle gjestene. Det er beroligende at vi i ettertid ikke har hørt om noe smittetilfelle, sier Johnny Sarnes.

fullskjerm neste NYGIFT: Selve vielsen foregikk utendørs og paret ble viet av ordfører Eva D. Husby.

Brudevals og polonese ble det også, og alle gjestene var ikledd beskyttelsesutstyr som masker og engangshansker.

Selve vielsen foregikk utendørs ved fyrlykten, og de ble viet av ordfører Eva D. Husby i Havik.

– Bruk naturen

– Det var en utrolig høytidelig og ærlig seremoni. Rammene var så flotte, og det var god plass ute ved fyret, sier ordfører Eva D. Husby i Hasvik kommune.

Hun forteller at de har hatt en tett dialog med brudeparet, og vil berømme dem for god planlegging.

– Vi gikk gjennom regelverk og rutiner i forkant, og de har overholdt alt. Det er gjort en skikkelig jobb, så dette er et forbilledlig eksempel på at det er fullt mulig å få til et morsomt og verdig bryllup også i disse dager.

Kommunen har enda ikke hatt smittetilfeller, ifølge ordføreren.

– I sommer har vi hatt en tilstrømming av turister, og det har vært en god juli. De fleste viser veldig klokskap og overholder reglene. Per nå har vi ikke hatt tilfeller her, men vi er forberedt på at det kan komme, sier Husby.

Til andre som vurderer å feire bryllup om dagen, har hun en klar oppfordring:

– Finn et morsomt sted, et som betyr noe for paret. Bruk naturen og de mulighetene som ligger der, i stedet for å presse seg sammen i et lite lokale.

Publisert: 15.08.20 kl. 07:51

