Ansatte i corona-karantene jobbet med passasjerene på Hurtigruten

Ansatte fra land med høy corona-risiko skal i karantene når de kommer til Norge. De har likevel jobbet som normalt med passasjerer ombord på MS «Roald Amundsen» under karantenetiden, sier Hurtigruten-direktøren til VG.

Resultatene fra coronatester av alle ansatte og passasjerer på Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» tikker nå inn.

36 ansatte har testet positivt, og nå tre passasjerer i Hadsel, Drammen og Rogaland. De øvrige ansatte og 21 passasjerer har testet negativt.

Nær alle de smittede ansatte er fra Filippinene. Ansatte fra land med høy smittefare skal i ti dagers karantene når de kommer til Norge. De har likevel gått rett på jobb i MS «Roald Amundsen», bekrefter direktør Daniel Skjeldam.

– Dette er internasjonale regler. Karantene ombord på skip vil innebære at de kan jobbe som normalt, men de kan ikke gå i land. Det er ikke som karantene i vanlig forstand, sier Skjeldam til VG.

De ansatte har først vært i karantene i hjemlandet og tatt to tester for corona før avreise.

Da de kom til Norge jobbet de som normalt ombord på skipet, ifølge direktøren. Karantene vil i praksis bare si at de ikke kan gå i land.

– De blir fulgt opp når de kommer ombord. De skal ha en karantene, men de kan gjennomføre tjeneste ombord. Den samme tjenesten som de ellers gjør, men etter smittevernregimet som gjelder ombord, sier Skjeldam.

– Vil det i praksis si at de blir satt rett i arbeid?

– Internasjonale regler sier at man kan sette ansatte som har vært testet for corona ombord i et skip. De skal ha en karantenetid ombord som innebærer at de ikke kan gå i land.

Møtte passasjerer i karantene

De ansatte har gjort sin vanlige jobb mens de har vært ombord.

Det vil si at de som rengjør lugarer, lager og serverer mat eller jobber med passasjerer, har gjort dette som vanlig. Hurtigruten har ikke opplyst passasjerene om at de møter ansatte i karantene.

– Alle oppgaver som normalt gjennomføres av de ansatte, kan de gjøre mens de er i karantene, sier Skjeldam.

– Kan de da være i møte med passasjerer?

– Det betyr at de kan være i møte med passasjerer, så lenge smittevernregimet ivaretas selvfølgelig. Det vil si avstand, håndsmitte og desinfisering.

– Var dette noe dere vurderte som forsvarlig?

– Vi har et veldig forsvarlig system, der vi forholder oss til nasjonale og internasjonale regler. Så har vi lagt en hel del regler på toppen av dette, som går utover de internasjonale regler, sier direktøren.

Hurtigruten ble først varslet om at en passasjer fra Hadsel kommune ble coronasyk noen dager etter hjemkomst. Passasjeren hadde vært på seilas fra Tromsø til Svalbard fra 17. juli.

Kommuneoverlegen i Hadsel og FHI rådet Hurtigruten til å varsle passasjerene. Det gjorde de ikke, fordi de vurderte situasjonen som under kontroll.

Nær alle utenlandsk ansatte kom fra risikoland

Karantenereglene gjelder i utgangspunktet for alle ansatte fra land som er regnet som rødmerkede, fordi de har høy smittefare for covid-19.

På MS «Roald Amundsen» har det vært tilfelle for nær alle, forklarer Skjeldam. Av de 36 ansatte som nå er bekreftet smittet, er hele 34 fra Filippinene.

– I praksis er så godt som alle i vårt internasjonale crew fra land som er rødmerkede, sier Skjeldam.

Fire av disse får nå behandling på sykehus i Tromsø. Resten er isolert på skipet ved kai i Tromsø, der også de ansatte som testet negativt for corona sitter i karantene.

– Vi har gode smittevernsrutiner for å ivareta dette ombord. De holdes adskilt, sier Skjeldam.

Hurtigruten har endret sine rutiner og setter internasjonale ansatte i karantene på hotell. Denne endringen ble gjort etter at MS «Roald Amundsen» dro på den andre cruiseturen til Svalbard 24. juli.

Nå jobber 69 kommuner med å følge opp passasjerene som har reist hjem etter at de gikk i havn i Tromsø.

