Ferske tall fra FHI: Stor økning i hvor mange som blir smittet i utlandet

7,6 prosent av den norske befolkningen er blitt testet for coronaviruset. Det er over 400.000 personer. Andelen positive tester gikk ned fra 0,26 i uke 28 til 0,22 i uke 29.

De fleste blir smittet privat: FHI har informasjon om nærkontakt og antatt smittested for 70 tilfeller fra de siste to ukene. De fleste (76 prosent) har hatt kontakt med et kjent tilfelle. Og flest er antatt smittet i privat husstand (43,6 prosent), mot 6,9 prosent på jobb universitet.