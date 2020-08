Hagen-huset i retten: – Belastende å ikke kunne søke tilflukt i eget hjem

Torsdag skal Nedre Romerike tingrett ta stilling til om politiet får ta huset til Anne-Elisabeth og Tom Hagen i beslag.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi får ta det som kommer og så hva dommeren kommer frem til, sier Hagens forsvarer Svein Holden om forventningene til resultatet på vei inn i retten.

Etter at drapssiktede Tom Hagen ble løslatt fra varetekt i starten av mai, har politiet nektet ham å flytte hjem. Politiet mener at åstedet i Sloraveien 4 er et viktig bevis i etterforskningen. Fra klokken 9 skal saken behandles i retten og det skal avgjøres om politiet får fortsette eller ikke.

Det er helt klart belastende for Hagen å ikke kunne flytte hjem, ifølge hans forsvarer.

– Det er krevende for en godt voksen mann å ikke ha tilgang til egen bolig. Han har blitt godt kjent og det er klart det er ekstra belastende å ikke kunne søke tilflukt i sitt eget hjem. Han har blitt en offentlig person mot sin vilje, sier Holden videre før rettsmøtet begynner.

Bakgrunn: Tom Hagen får ikke flytte hjem

Politiet mener også det er skjellig grunn til å mistenke at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen, og at ektemannen står bak, noe han nekter for.

Nylig tok politiet huset i beslag, saken skal opp i retten klokken 9. Der vil dommeren snakke med aktørene før retten avgjør om den drapssiktede milliardæren får lov til å flytte hjem eller ikke.

Tom Hagen er ikke selv til stede i retten.

Øst politidistrikt har i første omgang antydet at de ønsker å beslaglegge huset i tre måneder.

Politiinspektør Gjermund Hanssen fortalte forrige uke at de har tatt beslag i huset fordi de mener det er nødvendig for å utføre sentrale etterforskningsskritt i saken.

– Resultatet av undersøkelsene kan ha betydning for å belyse spørsmålet om hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen. Spørsmålet om opprettholdelse av beslaget vil bli forelagt tingretten på vanlig måte, skrev Hanssen i en e-post til VG.

VIL FORTSETTE: Politiet vil ta beslag i Tom Hagens bolig, men hans forsvarer mener politiet har fått god nok tid. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Publisert: 13.08.20 kl. 08:56

Fra andre aviser