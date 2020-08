Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Sexvideo ble delt på Snapchat – realitydeltagere dømt

Den unge kvinnen visste ikke at hun ble filmet og samtykket aldri til at filmen skulle deles, ifølge politiet. Nå er to reality-deltagere dømt til fengsel i 90 og 30 dager.

Oppdatert nå nettopp

Den fornærmede kvinnen anmeldte forholdet til politiet da hun via venner fikk vite at en video sirkulerte i sosiale medier.

Hendelsen som ble filmet, skjedde i en leilighet i Oslo i april 2019, og videoen ble spredt etter kort tid. Den skal først ha blitt lastet opp på Snapchat.

Mennene skal ifølge politiet gi klart uttrykk for at de forstår at hendelsen blir filmet, i motsetning til kvinnen.

Begge vil anke dommen

Begge de to mennene har et stort antall følgere på ulike sosiale medier. De to er kjent fra et realityprogram på norsk tv.

Den yngste mannen, som filmet hendelsen, er dømt for seksuelt krenkende adferd ved at kvinnen ikke visste at hun ble filmet.

Den eldste mannen er dømt for medvirkning til filmingen. Han er også dømt for å ha delt videoen på Snapchat.

Den yngste mannens forsvarer, Kirsten B. Sigmond, sier han er uenig i dommen:

– Min klient anker. Dommen ble det samme som påstanden til aktor. Han ble også filmet, i likhet med kvinnen. Han sier han aldri har delt videoen og mener dommen er feil, sier forsvarer Kirsten B. Sigmond til VG.

Politiadvokat Marie Sverd Tvare la i Oslo tingrett ned påstand om at den yngste mannen skulle dømmes til 90 dager ubetinget fengsel. Påstand om straff for den eldste realitydeltageren er på 30 dagers ubetinget fengsel.

– Min klient er fortvilet

Den eldste mannens forsvarer, Nicolas Weiss-Andersen, sier også hans klient er uenig i dommen. Det var hans klient som filmet hendelsen.

– Min klient er fortvilet over dommen, og mener at denne er feil. Jeg regner med at vi kommer til å levere inn en anke innen fristen, sier Weiss-Andersen til VG.

Opprinnelig skulle rettssaken opp i vår, men på grunn av corona-situasjonen ble det utsatt.

Den ene av mennene er tidigere straffet for å ha delt video der han har seksuell omgang med en mindreårig jente.

Publisert: 12.08.20 kl. 10:55 Oppdatert: 12.08.20 kl. 11:17

Mer om Snapchat

Fra andre aviser