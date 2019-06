Bergen kommune krever 28 millioner fra kirkeeid barnehagekjede

Bergen kommune krever barnehagekjeden Akasia for 28 millioner kroner etter å ha ført tilsyn med barnehagedriften.

Barnehagekjeden er eid av kirken og driver totalt 18 barnehager.

I en tilsynsrapport konkluderer kommunen med at Akasia barnehage AS har brutt flere av vilkårene for bruk av offentlige tilskudd for regnskapsperioden 2014–2017.

Kommunen mener blant annet at Akasia har hatt lavere bemanning enn de har fått tilskudd for.

– Dette er veldig ferskt for oss, sier styreleder i Akasia, Jan Dagfinn Midtun til VG.

– Vi fikk tilsendt rapporten sent i går ettermiddag, men har fått lite løypemeldinger fra kommunen underveis. Nå må vi gå alle gjennom alle forhold og undersøke feilene som påpekes og hva som eventuelt er misforståelser. Alt som er av feil og mangler vil vi selvsagt endre på, sier Midtun.

– Hva er din kommentar til at kommunen mener dere skylder 28 millioner kroner?

– Det er det som står i tilsynsrapporten. Men det har jeg ikke en formening om ennå. Vi hadde et møte med kommunen i januar og svarte på alle spørsmål.

Akasia er barnehageaktør, eiendomsforvalter, eiendomsutvikler, i tillegg til å drive regnskapskontor.

Akasia leverer også kapell, krematoriums- og gravferdstjenester på vegne av Bergen kirkelige fellesråd og Gravplassmyndigheten i Bergen.

For to dager siden sa Ove-Christian Fredriksen opp stillingen som administrerende direktør i Akasia-konsernet etter uenigheter med styret, ifølge Bergens Tidende.

– Jeg og styret kom frem til at vi ville skille lag nå. Vi har en del uenigheter, og vi fant det best at andre leder konsernet videre, uttalte Fredriksen til avisen.

Startet tilsyn i 2018

Bergen kommune startet rutinemessig økonomisk tilsyn med de private barnehagene i fjor. Barnehagene i Akasia-kjeden ble valgt ut på bakgrunn av at «det foreligger transaksjoner med nærstående», skriver kommunen i tilsynsrapporten:

«De innledende og overordnede analysene av barnehagens årsregnskap viste at det var forhold det var grunn til å undersøke nærmere.»

I et møte med ledelsen i Akasia 29. januar, besluttet kommunen å gjøre ytterligere analyser og beregninger av barnehagens regnskapstall for 2014 til 2016.

– Rom for å kreve pengene tilbake

Kommunaldirektør i Bergen, Trine Samuelsberg, sier til VG at kommunen har gjennomført et økonomisk tilsyn ved barnehagekjeden i tråd med barnehageloven, og vurdert dokumentasjonen Akasia sendte inn.

– Ut ifra vår forståelse av hvordan Akasia har brukt pengene de har fått, mener vi det er rom for å kreve tilbake disse pengene, sier hun.

Hun understreker imidlertid at de fortsatt er tidlig i prosessen, og at Akasia nå vil få anledning til å gi et tilsvar.

– Først etter dette vil vi vurdere hva som blir den endelige konklusjonen, sier Samuelsberg.

– Hvor alvorlig ser dere på saken?

– Vi tar oppgaven med å føre økonomisk tilsyn på stort alvor. Tilskuddspengene skal brukes i tråd med intensjonen, og det er derfor vi utfører slike tilsyn.

I strid med barnehageloven

I tilsynsrapporten konkluderer Bergen kommune med at Akasia barnehage AS har opptrådt i strid med barnehageloven på flere punkter. Blant annet dette:

I åtte barnehager i Akasia barnehage AS er personalkostnad per heltidsplass, for enkelte regnskapsår, vurdert til å være vesentlig lavere enn tilsvarende kommunale barnehager.

Husleie som er belastet Akasia Eiendom, er vesentlig høyere enn det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.

Akasia har frist til august med å svare på rapporten til kommunen

Publisert: 26.06.19 kl. 10:09 Oppdatert: 26.06.19 kl. 10:48