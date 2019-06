DREPT: 31. oktober i fjor ble Laura Iris Haugen (16) drept i nærheten av sitt hjem på Vinstra. En 17 år gammel gutt står tiltalt for drapet. Foto: Trond Solberg

Vinstra-sakkyndige mener tiltalte var tilregnelig

LILLEHAMMER (VG) De rettsoppnevnte sakkyndige har forandret mening under rettssaken. – Det har vært vanskelig.

Oppdatert nå nettopp







Tilregnelighetsspørsmålet står sentralt i rettssaken mot 17-åringen som er tiltalt for drapet på 16 år gamle Laura Iris Haugen i oktober i fjor.

De sakkyndige har konkludert med at gutten var tilregnelig på drapstidspunktet.

Retningslinjene sier at de sakkyndige skal konkludere negativt når de er i tvil. Dermed konkluderte de med tilregnelighet.

– Våre observasjoner av siktede gjennom hovedforhandlingen har ført til at vi vurderer at det er behov for en ny diagnostisk vurdering, sa psykologspesialist Alexander R. Flaata.

– Det kan være noe forvirrende av at sakkyndige ikke setter noen diagnose i det hele tatt, sa rettspsykiater Terje Tørrisen.

les også Vinstra-tiltalt (17) mener han kan bli frisk

– Har forandret mening

Tiltalte har erkjent å ha drept jenta, men erkjenner ikke straffskyld da han mener han var psykotisk under drapet.

Tirsdag opplyste de sakkyndige om at de måtte levere en ny tilleggserklæring. Det er den andre tilleggserklæringen de har skrevet. Den ble avgitt i natt.

– Vi har forandret mening mens saken har pågått. Det har vært vanskelig, sa Tørrisen.

Det er likevel retten som skal avgjøre hvorvidt tiltalte var psykotisk eller ikke.

SAKKYNDIGE: Alexander Rønningsdalen Flaata (t.v.) og Terje Tørrisen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I den forrige tilleggserklæringen i mai skrev de sakkyndige at den tiltalte 17-åringen ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Dette gikk mot hovederklæringen fra 10. april i år, der konklusjonen var at gutten antas psykotisk.

les også Vinstra-tiltalte så voldsfilm i fengsel: – Han virket tilfreds og smilte

Schizofreni

Tiltalte har selv sagt at han har fått diagnosen schizofreni.

– Schizofreni kan være en grunn til å dømme noen til tvungent psykisk helsevern, men ikke nødvendigvis, sa Tørrisen innledningsvis.

– Det må være så omfattende at det er realitetsbristende, fortsatte han.

De sakkyndige har utredet tiltalte for flere diagnoser. De mente i den første tilleggserklæringen at tiltalte har enkel schizofreni. Guttens behandler sa i retten at hun mener gutten har udifferensiert schizofreni fordi han ikke viser de typiske symptomene på schizofreni.

FORSVARER: Nora Hallén forsvarer den tiltalte 17-åringen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Flere hypoteser

I retten fortalte de sakkyndige at de har to hypoteser: Schizofreni eller Asperger syndrom.

Asperger syndrom har vært nevnt flere ganger gjennom rettssaken.

– De sakkyndige har ikke nok og valid informasjon til å avgjøre Asperger syndrom, sa Flaata.

– Man kan ta på seg brillene og se schizofreni og man kan ta på seg brillene og se Asperger, sa Tørrisen.

les også Avdødes far: Så tiltalte sitte oppå datteren

– Forhøyet fare

De sakkyndige sa det er forhøyet fare for nye straffbare handlinger.

– I versjon tre så er det god sakkyndig skikk å si at den er forhøyet og ikke høy. Det er retten som skal ta stilling til dette, men med tanke på hans alvorlige voldsfantasier, filmer og så videre mener vi det ta svært lang til å vite når dette forsvinner, sa Tørrisen.

Gjennom rettssaken har det blitt fremvist flere voldelige tekster og videoer laget av 17-åringen. Han så også på voldelige videoer før han gikk på skolen drapsdagen.

BISTANDSADVOKAT: Nina Hjortdal representerer den avdøde jentas familie. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Familien er fornøyd

– Familien er fornøyd med at det har kommet en tredje tilleggserklæring og at de kom til konklusjonen de gjorde, sa Nina Hjortdal, bistandsadvokat for Laura Iris Haugens familie.

Hun har tidligere fortalt at familien ønsker at tiltalte får strengest mulig straff.

Publisert: 26.06.19 kl. 14:28 Oppdatert: 26.06.19 kl. 14:45