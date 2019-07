ANMELDT: I 21-tiden lørdag kveld tok fire personer seg inn på anleggsområdet til Frøya vindpark, ifølge Trønderenergi. Nå har de anmeldt hendelsen. Foto: Trønderenergi

Maskerte personer tok seg inn på vindkraftverket på Frøya

Fire personer med finlandshetter tok seg inn. – De utsetter både seg selv og andre for fare, sier konserndirektør i Trønderenergi, Stig Tore Laugen.

Det er Trønderenergi som står bak utbyggingen av vindkraftverket, som nå er i gang for fullt. Det har vært et høyt konfliktnivå om vindkraft i Trøndelag de siste månedene, og utbyggingen på Frøya har ført til sterke protester.

I flere måneder jobbet rundt 200 aksjonister fra gruppen «Nei til vindkraftverk på Frøya» for å stanse utbyggerne. I begynnelsen av juni ga imidlertid Kommunal- og moderniseringsdepartementet Trønderenergi klarsignal til å fortsette arbeidet.

En drøy uke senere klaget aksjonsgruppen inn regjeringens vedtak for Sivilombudsmannen.

– Forsvarer ikke sivil ulydighet

Lørdag kveld forrige uke tok aksjonene en ny vending. Fire maskerte personer tok seg inn på anlegget, og dekket de nye overvåkningskameraene med plast.

– Det virket som en koordinert aksjon, der to og to gikk til hvert sitt kamera, sier konserndirektøren.

Han forteller at kameraene ble satt opp som følge av situasjoner der personer ulovlig har tatt seg inn på området. Ved minst ett tilfelle har maskiner også blitt tilgriset med stoff som har satt maskinen ut av spill.

Det er så langt ukjent hvem personene som tok seg inn på lørdag var.

Leder av «Nei til vindkraftverk på Frøya» Hans Anton Grønskag avviser at medlemmer av gruppen har vært involvert.

– Vi driver ikke med sivil ulydighet, og forsvarer ikke bruken av det. Akkurat i dette tilfelle vet jeg ikke hvem som har tatt seg inn på området. Det får politiet finne ut av, sier Grønskag.

SKJULTE ANSIKTET: Personene var iført finlandshetter da de tok seg inn på området. Der tredde de plastikk over to overvåkningskameraer, ifølge Trønderenergi. Foto: Trønderenergi

– Svært alvorlig

Laugen sier til VG at han har stor forståelse for at folk kan være uenig i vindkraftutbyggingen. Denne aksjonsformen har han derimot ikke noe til overs for.

– Det å markere sin misnøye har jeg også stor forståelse for. Det skulle bare mangle i et demokrati. Men å utsette seg selv for fare, skape frykt og prøve å true ansatte og utbyggere til å stoppe utbyggingen, har jeg liten forståelse for. Det er svært alvorlig.

Han forteller at hendelsen er politianmeldt. Utover tildekkingen av overvåkningskameraene ble det ikke utført skadeverk på området.

Seksjonsleder for etterforskning ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, Monica Brækken, bekrefter at de har mottatt anmeldelsen.

– Vi forsøker nå å få oversikt over hva som har skjedd. Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt.

Redd det kan skje ulykker

Ifølge Laugen har maskerte personer flere ganger tatt seg inn på området. Et bilde som skal ha blitt tatt 19. juni viser også tre maskerte personer. Én av dem med en stor stokk i fanget.

Hendelsen skal ha skjedd på dagtid, og selskapet måtte stoppe arbeidet umiddelbart.

– Dette er alvorlig. Vi sprenger i området, og det er flere store maskiner der med blindsoner. Når det plutselig dukker opp personer, er vi veldig redde for at det skal skje ulykker. Det virker ikke som de forstår hva slags voldsom fare de utsetter seg selv for, sier konserndirektøren.

SKJEDD TIDLIGERE: Hendelsen forrige helg er ikke et engangstilfelle, ifølge Trønderenergi. Dette bildet ble tatt 19. juni inne på anlegget. Foto: Trønderenergi

Laugen forteller at de gjentatte aksjonene der folk har tatt seg inn på området, allerede har ført til kostnader på millionbeløp for utbyggerne. Dette fordi selskapet har vært nødt til å stanse arbeidet.

– Om denne typen aksjoner nå ikke tar slutt, forbereder vi mulige søksmål mot de personene som har tatt seg inn. Vi vil kreve at de dekker våre tap. Vi kjenner identiteten til flere av dem, og flere er gjengangere. Vi vet at flere er aktive medlemmer av aksjonsgruppen, sier han.

– Jeg tror dette er en veldig liten gruppe, og jeg tror ikke at folk flest på Frøya har sympati med denne typen aksjoner. En fredelig demonstrasjon er én ting. Trusler og skremming er noe helt annet, og vi oppfatter det som helt uakseptabelt, sier Laugen.

