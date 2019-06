DOKUMENTAR: En gris fra filmen NRK viste onsdag kveld. Foto: Piraya Film / NRK

Brennpunkt-dokumentar sjokkerer: – Jeg er forbannet

Den ferske Brennpunkt-dokumentaren til NRK avdekker norsk svineproduksjon med skjult kamera. Det har fått flere til å reagere.

I kveld viser NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter». Det har blitt gjort opptak med skjult kamera over en periode på fem år som avdekker alvorlige eksempler på håndtering, kastrering og avliving av norsk gris.

Reaksjonene på Norun Haugen sin dokumentar har vært mange.

En av dem som reagerer sterkt er Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Terje Aasland.

– Jeg er dypt sjokkert og forbannet. Sånn skal vi ikke ha det, sier han.

I NRK-dokumentaren får man blant annet se at grisunger blir kastrert uten smertestillende og at det blir utøvd vold mot dyrene. Deriblant vises det klipp av griser som blir dratt etter ørene eller sparket.

REAGERER: Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, reagerer på NRK sin dokumentar. Bildet er fra januar 2018. Foto: Frode Hansen

Aasland sier at han er svært takknemlig for at slike ting kommer frem i lyset, og nå krever han handling.

– Vi er nødt til å iverksette tiltak. Godt samarbeid og varslingsrutiner mellom politiet og Mattilsynet må på plass. Det er også mye som tyder på at det er behov for hyppigere og mer uanmeldt kontroll. Mattilsynet må ha ressurser og også sterkere virkemidler for å sikre dette, sier han, og legger til:

– I tillegg er det viktig at slakteriene som mottar dyr med sår, skader eller andre avvik, reagerer og følger opp, slik at det får alvorlige konsekvenser for bønder som leverer dyr som har lidd, sier Aasland.

Dyrevernalliansen reagerer også sterkt, og mener at regelverket er for dårlig.

– Dokumentaren viser forferdelige holdninger blant svinebønder. Slike holdninger oppstår ikke av seg selv. Systemet i intensiv svineproduksjon behandler grisen som en maskin for billig kjøtt, og ikke et følende individ. Da kan vi ikke forvente at bøndene skal tenke annerledes, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Kleveland mener at politikerne må innse at produksjon av store mengder billig kjøtt skaper alvorlige velferdsproblemer, og innføre tiltak for å bedre forholdene for norske griser.

Hadde skjult kamera i BH-en

Norun Haugen, har vært undercover i kjøttindustrien i fem år. På hjemmesiden hennes skriver hun at hun ble sjokkert over hva hun fant ut.

– I likhet med mange andre trodde jeg lenge at det norske landbruket er truffet på god dyrevelferd. Etter å ha sett hva som foregår mot dyrene bak lukkede dører, sitter jeg igjen med et helt annet inntrykk, skriver hun.

Hun levde med falskt identitet, og byttet identitet jevnlig når hun flyttet seg og jobbet for flere bønder som drev med svinehold. I et intervju med NRK forteller hun at hun aldri har vært medlem av noen dyrevernsorganisasjon.

– Jeg har alltid vært en einstøing som vil gjøre ting selv. Jeg identifiserer meg heller ikke med aktivist-begrepet. Jeg er bare en person som er glad i dyr og opptatt av at de ikke skal ha lidelse. Så enkelt.

Tror nesten ikke jeg orker å se

Bloggeren, Sophie Elise, reagerer også på avsløringene, og oppfordrer alle hennes følgere til å se dokumentaren. Hun har lenge vært en tydelig stemme for dyrevelferd.

På Instagram-stories skriver hun følgende:

«Kan alle please se dokumentaren om norsk kjøttindustri og gris? Den er så bra, og enten du spiser kjøtt eller ei burde du se den for å vite hva du står inne for.»

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag sentralt sier at flere av scenene i dokumentaren kommer overraskende på dem.

– De skjulte opptakene er avsluttet i 2016. Før det og i ettertid er det jobbet mye med dyrevelferd i næringen, sier hun.

Jakobsen understreker samtidig at det som vises i dokumentaren er uakseptable handlinger og at Bondelaget ikke kan støtte bønder som har slike forhold.

På Twitter er det også flere som har reagert på Brennpunkt-dokumentaren.

