CAMPUS NESNA: Studiestedet Nesna opplevde en av sine mørkeste dager onsdag – da styret ved Nord Universitet vedtok nedleggelse av blant annet den over 100 år gamle lærerutdanningen på stedet. Foto: Nord universitet/NTB scanpix

Ap og SV lover omkamp: – Nesna-nedlegging brudd med avtale om sammenslåing

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran mener nedleggelsen av studiestedet Nesna bryter både med avtalen om sammenslåing med universitetet og med strukturmeldingen. SV lover omkamp på Stortinget.

Skjæran, som bor i Nesnas nabokommune Lurøy, har fulgt prosessen frem til dagens styrevedtak om å legge ned høyere utdanning i Nesna og Sandnessjøen.

Han er svært skuffet over beslutningen.

– Det er en veldig tung dag for både Nesna, Sandnessjøen og hele Helgeland-regionen, sier Skjæran til VG.

Beslutningen onsdag skjer bare tre år etter at universitetet fusjonerte med lærerutdanningen på Nesna, som har utdannet kvalifiserte lærere til Helgeland i og andre steder i landet i over 100 år.

NY NESTLEDER: Bjørnar Skjæran (til høyre) er ny nestleder i Ap etter siste landsmøte, han er bosatt i Lurøy, som er Nesnas nabokommune. Til venstre: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Gisle Oddstad, VG

Han er likevel mest opptatt av hva som må gjøres fremover:

– Ap vil komme med et forslag i Stortinget der vi ber regjeringen om å følge opp strukturmeldingen for høyere utdanning med en overordnet plan for høyere utdanning. Der skal det beskrives hvordan de brede profesjonsutdanningene og den praksisnære forskningen skal styrkes for å sikre tilgang til desentralisert utdanning over hele landet.

– Dette må skje samtidig som vi sikrer utdanning med høy kvalitet og forskning på internasjonalt nivå på universitetene. Nesnas fremtid og rolle må være en del av den planen, krever Skjæran.

Han mener vedtaket om å fusjonere med andre studiesteder under Nord Universitet-paraplyen er brutt.

SV-LEDER: Audun Lysbakken lover omkamp for at Nesna skal bevare utdanningstilbudet sitt. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Det samme påpeker SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er en alvorlig feil å legge ned studietilbudet på Nesna og i Sandnessjøen. Å sørge for desentralisert utdanning av fagfolk til helse og skole er en vesentlig del av samfunnsoppdraget til Nord universitet, og var en klar forutsetning for fusjonen da universitetet ble til. Når styret velger å se bort fra dette må regjeringen gripe inn, sier Lysbakken.

Han mener ministeren for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), må på banen.

– Statsråd Nybøs pinlige taushet må nå brytes, vi forlanger at hun tar tydelig stilling. Hvis ikke hun gjør det vil vi holde regjeringen ansvarlig for denne nedleggelsen, tordner Lysbakken.

Han nøler ikke med å kalle engasjementet mot nedlegging et opprør mot økende ulikhet og sentralisering som sprer seg over hele landet.

VIL IKKE OVERPRØVE: Iselin Nybø er statsråd for høyere utdanning og forskning. Hun kommer ikke til å overprøve styret i Nord Universitet. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Det blir full omkamp om denne beslutningen i Stortinget, lover Lysbakken.

Han er redd vedtaket om nedleggelser onsdag er første skritt i en mer alvorlig utvikling.

– Dersom det gis grønt lys for disse nedleggelsene risikerer vi økt press for sentralisering av utdanningstilbud også andre steder i landet. Det er feil vei å gå, for vi vet at utdanning i distriktene er en viktig forutsetning for å sikre rekruttering til lokalsykehus, skoler og velferd i distriktskommuner, sier SV-lederen.

Nybø: – Styret bestemmer

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), er krystallklar på at hun ikke kommer til å endre på det vedtaket som universitets-styret fattet onsdag.

– Jeg vil ikke overprøve det vedtaket som styret fattet i dag, jeg forholder meg til at styret var nærmest enstemmig, sier Nybø til VG.

Hun minner om at Stortinget har gitt universitetenes styrende organer ansvaret for oppbyggingen av universitets-regionene.

Til påstanden fra Audun Lysbakken om at hun har hatt en for passiv rolle, sier hun:

– Et enstemmig storting har sagt at det er styret ved universitetene som skal ha ansvaret for organiseringen av hvert enkelt universitet. På den ene siden blir jeg kritisert for manglende signaler og ikke å være inngripende nok, på den andre siden blir jeg kritisert for å gi for sterke føringer. Jeg er uansett glad for at styret fattet et vedtak som er i tråd med innstillingen fra rektor, svarer Nybø.

Hun sier hun har stor forståelse for at Nesna-samfunnet opplever en frustrasjon når et høyskolemiljø, som nærmest har vært en hjørnesteinsbedrift i bygda blir nedlagt.

Men Nybø minner om at det fortsatt skal være lærerutdanning på Helgeland, og at det er i tråd med strukturmeldingen om å beholde en desentralisert utdanning.

– Nesna har 430 studenter, men bare 21 av dem har fast tilhold på Nesna. De fleste er med på samlingsbasert utdanning, sier statsråden.

Tidligere studieleder Alf Magne Jacobsen på Høgskolen i Nesna, mener studiestedet er sviktet.

– Fusjonsavtalen er ikke fulgt opp. Det ble lovet at hvert studiested skulle styrkes og bygges opp. Det har ikke skjedd, konstaterer han.

Men han er ikke overrasket over vedtaket onsdag.

– Vi har sett dette for lenge siden, og sendte en bekymringsmelding allerede våren 2016 da vi så denne utviklingen. Vi har blitt gradvis bygget ned, beskriver han.

Nedleggelsen går utover rundt 120 ansatte.

Styreleder Vigdis Moe Skarstein i Nord Universitet omtalte på styremøtet saken som særdeles krevende.

– Kanskje er dette en mer krevende sak enn det som tidligere er behandlet ved et norsk universitet, sa Skarstein.

Det er varslet aksjoner når studiestedene nå er vedtatt avviklet. På en pressekonferanse onsdag morgen sa Cathrine Hole i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland at aksjonistene ikke vil gi seg før de får det de trenger.

