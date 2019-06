FORNØYD: Roy Steffensen er tilfreds med at Stortinget stilte seg enstemmig bak forslaget om et forbud mot å ansette overgrepsdømte i videregående skoler og følkehøgskoler. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Stortinget: Forbud mot å ansette overgrepsdømte i videregående

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å innføre forbud mot at overgrepsdømte kan få jobbe i videregående skoler eller ved folkehøyskoler.

NTB

Frank Ertesvåg

Nå nettopp







Forslaget, som sist ble kjent i oktober i fjor, innebærer at personer som tidligere er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige, ikke kan jobbe i skolen eller skolelignende aktiviteter i det hele tatt.

Velkommen etter

VG omtalte et lignende forslag allerede i 2004.

les også 8 av 10 kvinner i førstegangstjeneste sier de har blitt sex-trakassert

– For meg er det helt uforståelig at kun Ap, SV støttet Frps forslag i 2004 om krav for politiattest, men er glad for at resten av Stortinget har kommet etter og nå også ser at et yrkesforbud for overgripere er riktig. Elever i videregående skal selvsagt ha samme vern mot seksuelle overgripere som elever i grunnskolen, sier leder Roy Steffensen (Frp) i Stortingets forsknings- og utdanningskomité til VG.

Utvidet forbud

Fra før er det forbudt for dømte overgripere å jobbe i barnehager, grunnskolen, i skolefritidsordninger eller musikk- eller sommerskoler.

les også Voldtok og mishandlet egne barn: Dømt til å betale 11 millioner i erstatning

Roy Steffensen (Frp) er glad for at Stortinget enstemmig har vedtatt forslaget, og dermed går inn for å forby ansettelser av overgrepsdømte i videregående skoler.

– Frp fremmet krav om politiattester ved ansettelser i videregående i 2004. I regjering har vi altså forsterket dette til nå også bli forbud mot at overgrepsdømte kan jobbe i videregående skoler eller folkehøyskoler, og attpåtil fått det enstemmig vedtatt. Det er jeg svært glad for, sier Roy Steffensen til NTB.

les også Faktisk: Nei, man kan ikke slå fast at det er en myte at gutter er dårligere på skolen enn jente

Han poengterer at Frp også sørget for krav om politiattest for dem som jobber i eldreomsorgen, og at man må ha en utvidet politiattest fra dag én hvis man skal jobbe i barnehage.

Publisert: 04.06.19 kl. 21:43