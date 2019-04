DØDE: Alf Johan Halvorsen (51) ble badet i hjel. Foto: Trond Solberg

Dette skjedde da Alf Johan (51) døde under bading

Rapporten etter dødsfallet på Oserødmyra bofellesskap i Vestfold: Prosedyrene ble ikke fulgt og sikringen var ikke god nok.

Alf Johan Halvorsen omkom etter å ha blitt badet i for varmt vann i et bofellesskap på Nøtterøy i Færder kommune 24. Februar. Han hadde nettopp fylt 51 år. Han fikk kraftige forbrenningsskader av hendelsen, og døde av skadene fire dager senere på Haukeland sykehus i Bergen.

Det var Tønsbergs blad som først omtalte rapporten.

Ifølge rapporten ble Halvorsen senket ned i et halvfullt badekar av en medarbeider, og begynte å skrike.

En medarbeider i en av de andre leilighetene reagerte på skrikene fra beboeren, og kommer inn. Det er varmt i rommet. Alf Johan Halvorsen har tydelige tegn på brannskader, og de begynner å dusje han i iskaldt vann.

Dette gjorde brannskadene enda verre.

Kommuneoverlege Elin Nordstrand Jakobsen står bak hendelsesanalysen. Den konkluderer med at de viktigste årsakene til ulykken er at prosedyren for badingen ikke ble fulgt, samt at badekaret hadde et blandebatteri uten god nok sikring mot skålding.

Videre peker rapporten på ti punkter som bakenforliggende årsaker, deriblant at akutt tiltak med skylding av iskaldt vann kan indikere mangelfull førstehjelpsopplæring.

Det er også noen positive funn i rapporten. Blant annet at medarbeiderne samarbeidet godt og at alle beboerne ble godt ivaretatt under hendelsen.

Både pleieren og Færder kommune er siktet for brudd på helsepersonelloven.

Til Dagbladet sier pleierens advokat at kvinnen ikke har det bra i det hele tatt, og at hun er svært lei seg.

