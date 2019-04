PRIS PÅ FORHÅND: Visste du at drosjeselskapene plikter å opplyse om prisen på forhånd? Og at du selv kan velge hvilket taxiselskap du vil bruke i en drosjekø? Foto: Stian Lysberg Solum

Her er taxi dyrest i påsken

Skal du ta taxi påsken? Da er det stor forskjell på hvilket taxiselskap du velger. Vi har sjekket taxiprisene rundt om i landet.

Nå nettopp







Påsken er rett rundt hjørnet med sine mange helligdager, og det betyr dyrere taxi. Det er store prisforskjeller hos de forskjellige taxiselskapene, og i påsken har det ekstra mye å si hvilket selskap du velger.

Alle taxiselskap i Norge er pliktet å oppgi en jamførpris. Det tilsvarer en drosjetur på 8 kilometer som tar 13 minutter, inkludert startpris. Dette ble innført i 2011 for å gjøre det lettere for forbrukeren å være prisbevisst. Denne prisen er selskapene også pliktet å oppgi på sin hjemmeside.

Taxi 2 i Oslo er dyrest

VG har sammenlignet jamførprisen i høytidsdagene til tolv ulike taxiselskaper i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Tallene viser at Taxi 2 i Oslo er dyrest i landet.

I Oslo er det 121 kroner som skiller det dyreste og billigste taxiselskapet på helligdager. Det vil si at Taxi 2 er omtrent 30 prosent dyrere enn Oslo Taxi, som kommer best ut i hovedstaden.

Daglig leder i Taxi 2, Henrik Holstad, mener at prisen dikteres av løyvehaverne, altså de som kjører drosje for Taxi 2.

– Det er etter krav fra våre løyvehavere at prisen ligger på det nivået. Jeg tror at innen sommeren vil flere av de andre taxiselskapene ligge på det samme prisnivået, uten at jeg kan si noe mer om det.

Atle Hagtun, redaktør i Norges Taxiforbund, forteller at det er myndighetene som regulerer prisene. Han mener det er for mange små taxisentraler, og at dette bidrar til at taxiprisene blir slik de er.

– Når myndighetene tillater for mange løyver vil de mindre populære aktørene få færre turer, særlig via bestilling. Da blir man nødt til å sette opp prisen for å kompensere. Det er utrolig synd at det er slik.

Har du fått med deg denne? Topp-professor tok taxi for en halv mill. på det offentliges regning

Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet , Jo Gjedrem, sier at Forbrukertilsynet er fullt klar over de store prisforskjellene.

– Det burde være mye lettere for forbrukerne å sammenligne prisen på taxi. Det er ikke så lett i dag, men med moderne teknologi burde det være gjennomførbart.

Taxi er billigst i Tromsø

Det er store geografiske forskjeller i landet når det kommer til pris. I gjennomsnitt er det nesten 70 prosent dyrere å ta taxi i Oslo enn i Tromsø.

Prisdifferansen mellom de ulike selskapene som opererer i byene er størst i Oslo og Bergen, men minimale i resten av byene.

Her er prisene i de forskjellige byene:

Prisene er hentet fra nettstedet til taxiselskapene 08.04.2019. Prisene gjelder for en drosjetur på 8 kilometer som tar 13 minutter i løpet av høytidsdagene, inkludert startpris på en taxi med plass til 1–4 personer. Utgangspunktet for prisberegning er ved «praing» på gaten, og ikke forhåndsbestilling etc. For prisene i Oslo er det inkludert «Oslopakke 3». Hos noen av selskapene vil pristillegg for bompenger og diverse forekomme. Det er også noe ulikt hva de ulike selskapene definerer som helligdag.

les også Kunnskapsbasert politikk – også for taxi!

Vet du hva du har krav på når du kjører taxi?

I fjor sommer ble det innført en ny regel for drosjenæringen i Norge, som skal gjøre det enklere for kunder å vite hva taxituren kommer til å koste. Drosjeselskapene er pliktet å tilby kundene et bindende pristilbud før turen.

– Vi har fått et par henvendelser på at ikke dette ikke følges opp, forteller Gjedrem til VG.

Du står også selv fritt til å velge hvilket taxiselskap du vil velge i en drosjekø. Selv om en taxi står først i køen, er det du selv som bestemmer hvilken taxi du vil ta.

les også Var på bytur – stjal taxi

Skal du til utlandet i påsken? For kjøring av medbrakt bagasje til og fra flyplassen skal det ikke regnes tillegg i prisen. Det er også egne priser på taxi til flyplassen. Det kan være lurt å ta en ekstra titt på nettsiden til selskapene.

Les også: Så mange fridager får du i 2019

Jo Gjedrem har følgende tips til forbrukerne:

– Ta ansvar for å sjekke prisene enten på nett eller holdeplassene. Da kan det være lurt å se på jamførprisen eller bruke priskalkulator. Hvis du tar taxi den samme strekningen er det lurt å følge med på prisen.

Vi har hørt med folk på gaten om de vet hva de har krav på når de kjører taxi:

EN GANG I BLANT: Arni Løken har nettopp flyttet ut av byen, og tar taxi en gang iblant. – Jeg har hørt noe om at det er en ny regel som gjør at man får vite prisen på forhånd, uten at jeg har testet det ut, sier han. Foto: Ellen Eriksen

SJELDENT TAXI: Halvard Teigland og Magnus Faghaug er i militæret og bor nå på Huseby militærleir. – Det hender at vi tar taxi på vei hjem fra byen, men det er sjeldent. Da hopper vi bare inn i den første taxien vi ser. Foto: Ellen Eriksen

IKKE KLAR OVER: – Jeg tar veldig sjeldent taxi, forteller Helene Raunholm. Hun er heller ikke klar over hva man har krav på når man kjører taxi. Foto: Ellen Eriksen

Publisert: 17.04.19 kl. 07:40