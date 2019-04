TRUSSEL: Den 27. februar i fjor mottok Norwegian en bombetrussel mot et av sine fly på vei til Alta. Foto: VG-tipser

Politiet henlegger bombetrussel mot fly

Årsaken til at politiet henlegger bombetrusselen mot et Norwegianfly i februar er at de ikke klarer identifisere avsenderen.

Mindre enn 10 minutter siden







Den 27. februar i fjor mottok Norwegian en bombetrussel mot et av sine fly på vei til Alta. I en pressemelding mandag melder politiet i Finnmark at de nå henlegger saken.

Politiet skriver at etterforskningen i stor grad har handlet om å identifisere avsenderen, gjennom spor på Internett.

– I forbindelse med dette fant vi at vedkommende som har sendt ut truslene har vært pålogget WIFI-nettet til en utdanningsinstitusjon i Finland, opplyser politioverbetjent Torstein Pettersen, avsnittsleder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt.

les også Bombetrussel mot Norwegian-fly i Alta – mobilnett ble slått av i frykt for fjerndetonering

Finsk politi har også bistått i etterforskningen. Norsk politi har oppfordret finsk politi til å følge opp saken videre.

– Det har vært mange pålogget på dette nettet samtidig, og det har ikke vært mulig å identifisere vedkommende som sendte trusselen. Etterforskningen avsluttes av den grunn fra vår side, og saken henlegges, opplyser Pettersen.

Ut fra etterforskningen skal politiet ikke ha funnet noe klart motiv bak truslene. De mener det kan dreie seg om en eller flere som har fremsatt trusselen uten mål, og uten å være klar over konsekvensene.

Publisert: 08.04.19 kl. 14:41