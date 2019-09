FRA FLERE LAND: Selv om Kasakhstan nå reagerer, var også noen av de pågrepne fra Russland og Kirgisistan. Foto: Trond Solberg, VG

Kasakhstan: Jobber med å få statsborgere ut

Kasakhstans ambassade sier de jobber med å få de pågrepne personene ut av Norge og hjem.

Nå nettopp







Rundt klokken 16.45 onsdag meldte Øst politidistrikt at de har pågrepet 68 utenlandske statsborgere for brudd på utlendingsloven. Nå sier de derimot det er snakk om 67 personer.

Politiet opplyste først at alle var fra Kasakhstan. På politiets nettsider skriver de nå at flesteparten er fra Kasakhstan, seks fra Kirgisistan og to fra Russland.

Personene ble fraktet fra stedet til forskjellige arrester gjennom natten.

les også 68 utenlandske statsborgere pågrepet

– Kasakhstans ambassade i Oslo er klar over situasjonen med en gruppe innbyggere fra vårt land som har ankommet Norge for arbeid. Vi er i nær kontakt med både norske myndigheter og innbyggerne selv for å sikre hjemturen til deres hjemland, skriver Taglat Zhumglov fra Kasakhstans ambassade i en uttalelse til VG.

De er klare på at dette er feil bruk av innreisedokumenter. Ifølge ambassaden har de informert offisielle byråer i landet og at de regner med at passende tiltak vil bli tatt med tanke på reiseselskapet.

De påpeker også at Kasakhstan er et land som både mottar og sender mange arbeidsinnvandrere, og at det finnes mange som jobber i Norge.

Publisert: 26.09.19 kl. 12:08







Mer om