Det brenner kraftig nær bebyggelse ved Roan i Trøndelag.

Ikke kontroll på lyngbrann i Trøndelag – hytte har brent ned

En lyngbrann ved Roan i Trøndelag sprer seg raskt onsdag kveld. Hus er evakuert, og en hytte er brent ned til grunnen.

– Foreløpig settes alle ressurser inn på å hindre at flere bygninger går med. Til nå er ei hytte og en garasje og et naust tilhørende hytta rammet av brannen, sier vaktleder Stig Lunde ved 110-sentralen til Adresseavisen.

Brannsjef i Fosen, Johan Uthus, forteller til VG at inntil ti hytter og boliger er evakuert.

– Vi begynner å få en oversikt over situasjonen. Det er ikke fare for bebyggelse slik det ser ut nå. Bebyggelsen er ganske spredt, sier Uthus.

Han forteller at 22 brannmannskaper og ni brannbiler bidrar i arbeidet med å få brannen under kontroll, og at to brannhelikoptre landet på stedet rett før klokken 19.

– Jeg vet ikke hvor stor brannen er i areal, men det er et stort område. Terrenget er kupert og ulendt, og etter en lang periode med tørke er det svært tørt i både lyng og gress, forteller Uthus.

Brannen startet da et bål i vannkanten kom ut av kontroll. Vind i området har også gjort slukningsarbeidet utfordrende.

– Det er ikke kontroll på brannen og det blåser mye der, sier operasjonsleder Bjørn Handegard til VG.

Kommunen tar hånd om de som er evakuert, og flere mannskaper er kalt ut til området.

– Brannvesenet sliter med at sivile tar seg inn i området hvor det brenner, sier Handegard til VG.

