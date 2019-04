SMS: Slik lød meldingen som 800 foresatte ved Høybråten skole mottok fredag kveld. Foto: Skjermdump

Foreldre mottok grov sexmelding fra Oslo-skole

Rundt 800 foresatte ved Høybråten skole mottok en grov sexmelding fra skolen.

«Jeg puler mora di haha hilsen Allah Akbar». Slik lød meldingen som kom til flere foreldre ved Høybråten skole.

Noen timer senere sendte skolen ut en beklagelse til de foresatte på skolen. Meldingen, som ble sendt ut fredags kveld, ble ifølge skolen sendt fra kommunikasjonsselskapet Teletopia AS.

SMS: Skolen forteller at tekstmeldingen ikke kom fra Høybråten skole. Foto: Skjermdump

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Teletopia AS driver med SMS-løsninger for å sende ut masseutsending av informasjon fra skoler over tekstmeldinger. Kun ansatte ved skolen skal ha tilgang til systemet.

Utdanningsetaten bekrefter til VG at de ble oppmerksom på hendelsen fredag kveld.

– Da ga vi beskjed til Teletopia om å undersøke videre hva som kan ha skjedd. Teletopia stengte ned en bruker fra skolen - slik at det ikke kan sendes flere meldinger mens de undersøker saken, forteller kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten til VG i 16-tiden lørdag ettermiddag.

VG har vært i kontakt med daglig leder i Teletopia AS, som bekrefter at selskapet kun har stengt ned én brukerkonto.

– Det var en autentisert bruker som sendte ut meldingen, men trolig ikke den personen som brukeren tilhørte. Vi stengte ned brukerkontoen med én gang, forteller daglig leder Håkon Evensen i Teletopia til VG.

Autentiseringen går via tjenesten Feide, som tilbyr sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning.

Evensen forteller at Teletopia ble oppmerksom på hendelsen etter at VG tok kontakt med ham fredag kveld. Han legger til at det ikke er snakk om noe sikkerhetshull eller hacking av tjenesten.

– Vi undersøkte saken med engang i går kveld og sendte en rapport til Utdanningsetaten, forteller han.

Meldingen skal ha blitt sendt til alle foresatte ved Høybråten skole, som er beregnet til å være rundt 800 mottakere, ifølge Trine Lie Larsen.

Rektor på Høybråten skole, Ricke Müller, har ikke besvart VGs henvendelser.

Publisert: 13.04.19 kl. 16:48 Oppdatert: 13.04.19 kl. 16:59