DEN STORE DAGEN: Samlet på restauranten Tak i Stockholm overtok Jakob, Emilie og Henrik pappa Petter Stordalens milliardformue. Foto: Magnus Sandberg

Petter Stordalen overvåker barnas økonomi i hemmelighet

– Bortskjemte barn er det verste jeg vet, sier hotellkongen i podkasten Radio Redgert. Han følger nøye med på hva avkommet bruker penger på.

Petter Stordalen (56), mangemilliardær og eier av Nordic Choice Hotels -kjeden, ga i fjor bort en av landets største familieformuer på 25,1 milliarder kroner til barna Emilie (27), Henrik (24) og Jakob (22).

– Hvis jeg hadde ventet med å gjøre dette til jeg eksempelvis ble 75 år, så ville barna vært på min alder da de fikk ansvaret. Da får du ikke med det ungdommelige løftet og pågangsviljen som en i 20-årene har. Derfor slipper jeg dem til nå, sa Petter Stordalen da.

I podkasten Radio Redgert åpner han opp om sin hemmelige overvåkning av de tre barnas pengebruk.

– Det barna mine ikke vet, er at kredittkortene går gjennom et system der jeg kan se alle uttak hver måned.

Slik følger han med på at pengebruken ikke bryter reglene han har satt. Jukser barna, får han det med seg.

Må fly økonomi

– Jeg liker ikke bortskjemte barn. Det er det verste jeg vet. Derfor forklarer jeg for barna at «jeg flyr business class eller første klasse, dere flyr økonomiklasse». Selv om vi reiser sammen på samme fly, sier Stordalen på podkasten.

Først når de har flydd lik mye på økonomiklasse som han har, får de fly første klasse, ifølge Expressen.

Selv om Stordalen ga familieformuen videre, har han fortsatt kontrollen – helt frem til han dør.

– Jeg har ingen planer om å pensjonere meg, men det er en forsikring om at barna vil overta ansvaret for konsernet, hvis jeg skulle bli utsatt for en flyulykke eller på annen måte ikke lenger er her. Slik sikrer vi langsiktighet og kontinuitet, ved å hindre muligheten for å selge, splitte opp eller børsnotere konsernet, sa Stordalen til VG i fjor.

VANSKELIG Å SI NEI: Petter Stordalen sier litt mer ja til datteren Emilie enn han selv synes han bør. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Fakta om overføringen av eierskapet Petter A. Stordalen overfører 99,99 % av sine aksjer i eierselskapet Strawberry Holding AS til tre investeringsselskaper (Rosales Invest AS, Rosoideae Invest AS og Rosasease Invest AS og) som eies av hans tre barn Emilie (25), Jakob (20) og Henrik A. Stordalen (23)

Petter A. Stordalen beholder 0,01 % av aksjene i Strawberry Holding AS og gjennom tilhørende aksjonæravtaler, beholder Petter A. Stordalen kontrollen over Strawberry Holding AS så lenge han lever.

Selskapet Strawberry Fields, som er et rent eiendomsselskap eiet av Petter A. Stordalen privat, er ikke omfattet av overføringen. Selskapet hadde 401 millioner i finansinntekter i 2016 og 970 millioner i eiendeler. Vis mer vg-expand-down

Nå følger han med på at datteren Emilie Stordalen shopper på Zara eller H&M, og ikke Dolce & Gabbana eller Gucci.

– Samtidig er jeg strengere med guttene enn jeg er med Emilie. Det er veldig vanskelig. I blant sier jeg ja til henne når jeg egentlig sier «nei, nei, nei» inni meg, sier Stordalen i podkasten.

Publisert: 20.04.19 kl. 05:24