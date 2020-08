LØSNINGEN: Mandag presenterte Nicolai Tangen og Øystein Olsen endringene som gjør at Tangen kan starte som sjef i oljefondet kommende tirsdag. Foto: HELGE MIKALSEN

Tangens nærstående overtar når han «bryter alle bånd»

Personer med nære bånd til oljefond-sjefen Nicolai Tangen står klare til å overta kontrollen over milliard-verdiene i Ako Capital, når den nye løsningen skal på plass i løpet av høsten.

Løsningen som er ment å skulle skape større avstand mellom den nye oljefond-sjefen og verdiene han har bygget opp i det britiske hedgefondet Ako Capital, ble lagt fram av Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen mandag :

* Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i Ako Capital og overdrar eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation.

* Han vil med dette ikke lenger ha noen eierinteresse i AKO Capital LLP. Det vil gjelde for all fremtid.

* Tangen sier selv at alle bånd nå er brutt.

Løsningen ble raskt anerkjent av både finansminister Jan Tore Sanner (H) og et flertall av partiene i Stortingets finanskomite.

Nærstående i styret

I styret i Ako Foundation sitter tre personer, etter at Nicolai Tangen og ektefellen Katja Tangen trakk seg ut 1.juli i år:

* Den norske filosofen og fredsforskeren Henrik Syse.

* David Woodburn, som var Tangens nære medarbeider i Ako-ledelsen.

* Sally Morven Procopis, som kom inn i styret i februar i år. Er London-basert og er direktør i et advokatfirma.

Henrik Syse og David Woodburn er identifisert av Norges Bank som en del av Tangens aller nærmeste krets, sammen med Tangens nærmeste familie.

«Det er korrekt at Syse og Woodburn er vurdert å ha nære bånd til Tangen», skriver Ako Foundations direktør Philip Lawford i en epost til VG.

«Men intensjonen til Ako Foundation er at stiftelsens eierskap i Ako Capital skal plasseres i et datterselskap av Ako Foundaton, og at styret i dette selskapet vil ha et flertall som ikke er nærstående av Tangen», legger han til.

AKO Foundation ble opprettet av Tangen i 2013. I årsberetningen for 2019 skriver stiftelsen at Nicolai Tangen og ektefellen Katja Tangen har forpliktet seg til å gi bort minst halve sin formue til veldedige formål, og at Ako Foundation er det viktigste redskapet for å nå dette målet.

AKO Foundation har to «members» som er stiftelsens øverste organ, og som utpeker styremedlemmer. Selskapsdokumentene fra AKO Foundation i det britiske registeret viser at «members» er David Woodburn og Nicola Staples, begge listet av Norges Bank som nærstående til Tangen.

Styres av uavhengige

VG har også spurt Norges Bank og Nicolai Tangen om Tangen ha innflytelse på oppnevning av nye medlemmer i AKO Foundation, og om han har noen form for formell eller uformell instruksjonsrett som stifter i Ako Foundation:

«Nei», svarer pressekonfakt Bård Molberg i Norges Bank på epost.

«Utøvelsen av stemmerettighetene i AKO Capital vil ligge til i styret i SubCo (det nye datterselskapet), som vil ha et flertall av personer som er uavhengige (ikke nærstående) av Nicolai Tangen», skriver han videre.

På spørsmål om hvem som utpeker medlemmene i dette styret, svarer Molberg:

«Styret i SubCo vil bli oppnevnt av styret i AKO Foundation.»

– Ja, det er sant

Under pressekonferansen mandag kveld sa Tangen dette om stiftelsen:

– Og så vil kanskje noen si at det er jo din egen stiftelse som du har etablert, og et styre som består av personer du har et forhold til. Ja, det er sant at det er en stiftelse som jeg har etablert. men det betyr ikke at det er min stiftelse, verken juridisk eller reelt, sa Tangen.

Og fortsatte:

– Det er en veldedig stiftelse der alle midler går uavkortet til veldedige formål. Jeg verken har eller vil ha noen økonomisk interesse knyttet til dette.

3,5 milliarder inn

I årene siden Tangen opprettet Ako Foundation og fram til siste årsskifte, er stiftelsen tilført 300 millioner britiske pund, tilsvarende 3,5 milliarder norske kroner. I samme periode er 100 millioner pund delt ut til ulike formål.

Men i årene som kommer ventes inntektene fra eierandelene i Ako Capital å øke ytterligere, ifølge Nicolai Tangens egne anslag:

«Vi har fått anslått at dette under åremålet vil kunne beløpe seg til GBP 200 millioner per år, avhengig av resultatene i AKO Capital», skrev advokatfirmaet Selmer i sin uttalelse til Tangen tidligere i år.

200 millioner britiske pund tilsvarer 2,4 milliarder kroner i årlig inntekt for Ako Foundation, med dagens valutakurs.

Ingen kontakt med Ako - foreløpig

På spørsmål fra VG om hvordan Oljefondet vil forholde seg til Ako-selskapene når Tangen overtar som sjef 1.september, viser Bård Ove Molberg til retningslinjene som sier at fondet ikke skal ha forretningsmessig kontakt med Ako-selskapene og deres ansatte.

Men om dette kontaktforbudet blir stående når Tangen har overført eierskapet til Ako Foundation, er ikke avgjort:

«Hva som skjer etter at transaksjonen er gjennomført, er under vurdering», skriver Norges Bank i en epost til VG.

– Ikke uproblematiske

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, sier at den viktigste interessekonflikten knyttet til Tangens eierskap i AKO Capital er borte, og at det er i tråd med det SV har ment og som finanskomiteen sluttet seg til.

– Det er det avgjørende for om han kan tiltre. Når det gjelder Tangens forhold til AKO Foundation er det noe vi ser videre på. De nære relasjonene er ikke uproblematiske og det er framover viktig med full åpenhet rundt alle bånd mellom Tangen og AKO Foundation, sier hun.

Frps Hans Andreas Limi sier de vil få rapport fra representantskapet på vanlig måte, og at han ikke vil går ikke inn i slike detaljer nå.

Publisert: 26.08.20 kl. 17:52

