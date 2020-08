GLEDENS DAG: Odd Einar Dørum er Venstre-veteran med stor V. Han har stor tro på at Guri Melby er rett person som ny Venstre-leder. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Venstre-veteran Dørum jobbet for Melby - tror hun kan bygge partiet

Venstre-nestor Odd Einar Dørum (76) er en av flere som har jobbet i kulissene for å løfte Guri Melby til topps i partiet.

Både Dørum, statsråd Iselin Nybø, nestleder Terje Breivik og Raja-tilhenger Alfred Bjørlo skryter av valgkomitéens innstilling.

– For det første synes jeg det er en gledens dag og at vi har fått en enstemmig innstilling. Vi har fått en partileder som kan samle og bygge Venstre, både innad og utad, sier Venstre-nestoren Odd Einar Dørum til VG.

Han har selv vært Venstre-leder, har fire perioder på Stortinget bak seg, og han var både samferdsels- og justisminister i regjeringene til Kjell Magne Bondevik.

– Det har versert rykter om at du og Trine Skei Grande har brukt deres innflytelse til å få Melby innstilt. Stemmer det?

– Selvfølgelig har jeg diskutert ledelsen i Venstre med gode venner. Det er helt naturlig. Det innebærer at jeg som mange andre medlemmer i Venstre er opptatt av hva som skjer. Da diskuterer jeg det med gode venner, det er like naturlig som at andre gjør det. Noen har valgt å formen det er å skrive på Facebook, det er åpent og tydelig. Og jeg har jobbet på den måten du sier, svarer Dørum.

SMILTE OG LO: Guri Melby var i perlehumør da hun møtte pressen etter at valgkomitéen enstemmig hadde innstilt henne som ny Venstre-leder. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Nå fremholder han at valgkomitéens innstilling består av et lederteam som er forpliktet til å bistå hverandre og som har erfaring med å finne løsninger for landet, og for partiet Venstre.

– Det ses på som en stor oppmuntring.

– Hadde du vært like oppmuntret om det var Rotevatn eller Raja som ble innstilt som leder?

– Jeg liker summen av de tre lederne, siden du spør slik.

– Så Melby var din favoritt?

– Jeg er glad for innstillingen og glad for Melby, bekrefter Dørum.

IKKE SKUFFET: Iselin Nybø var selv tidligere med i rundene om å bli en del av ledertrioen. Hun sier seg fornøyd med valgkomiteens innstilling og at hun selv er foreslått som sentralstyremedlem. Foto: Frode Hansen, VG

Den tidligere Venstre-lederen regnes for å ha like mye sans for Melby som Trine Skei Grande har det.

– Jeg svarer ikke ja på det. Jeg har ikke ringt systematisk rundt, slik noen rykter sier. Men jeg har selvfølgelig og naturligvis diskutert ledelsen med gode venner. Ikke ledere, men ledelsen, nyanserer Dørum.

Han legger til:

– Jeg er tross alt en gammeldags ombudspolitiker. Jeg er ikke en person som svømmer i selfier. Noen finner det naturlig, og det er helt greit, sier Dørum.

– Hva har det å si at innstillingen var enstemmig?

– Det er jo bra at valgkomiteen har klart det. Det er slett ikke gitt, slik jeg tenkte på det. Nå har de klart det, og jeg føler de har jobbet for å bygge et best mulig team.

STØTTESPILLER FOR RAJA: Venstres mest populære ordfører, Alfred Bjørlo fra Stad på Vestlandet, har lenge fremsnakket Abid Raja som en fremtidig medlem av Venstres ledelse. Han sier seg fornøyd med at Raja er innstilt som andre nestleder. Foto: Tore Kristiansen, VG

Næringsminister Iselin Nybø (V) var en stund med i lederdiskusjonen selv, men endte foreløpig opp med å bli innstilt som ny sentralstyremedlem i Venstre. Hun tror en ledertrio med Guri Melby som lederkandidat, vil funke.

– Dette er en gjeng som kan lede oss til et godt valgresultat i 2021. Valgkomiteen har satt sammen en ledertrio som representerer bredden i Venstre og som kan kjempe for frihet og muligheter for alle.

– Er du skuffet over å ikke være en del av ledertrioen?

– Mitt fokus har hele tiden vært å finne en god løsning for partiet. Jeg har blitt innstilt til sentralstyret og skal bidra med alt jeg kan, svarer Nybø.

GURI ER FRAMIFRÅ: Terje Breivik mener Guri Melby vil bli en «framifrå» partileder. Foto: Terje Bringedal, VG

En av Venstres største stemmesankere, ordfører Alfred Bjørlo i Stad kommune, har lenge kjempet for at Abid Raja skal bli en del av den nye Venstre-ledelsen.

Han sier han er spesielt fornøyd med at Raja er med i forslaget til ledertrio.

– Jeg er imponert og litt overrasket over at det ble en enstemmig innstilling. Det må jeg si er et imponerende stykke arbeid. Og det er et godt lag valgkomiteen har kommet frem til, sier Bjørlo til VG.

– Du ville kanskje hatt Raja helt til topps?

– For meg er det viktigste at han blir en del av ledelsen. Der er han nå, svarer Bjørlo.

– Kan du komme med et benkeforslag på Raja som ny leder på landsmøtet om en måned?

– Jeg skriver ikke på et slikt benkeforslag nå, nei. Vi får se hva som skjer i ukene fremover, svarer Bjørlo.

Leder av Venstres stortingsgruppe i flere år og trolig avtroppende nestleder, Terje Breivik, er glad for at Gur Melby er innstilt som lederkandidat etter Trine Skei Grande.

– Gratulerer så mykje til dei innstilte, og særleg til Guri. Ho vil verta ein framifrå partileiar, skriver Breivik i en tekstmelding til VG.

Publisert: 23.08.20 kl. 17:35 Oppdatert: 23.08.20 kl. 17:53

