Slik skal Oslo øke testkapasiteten

BRYN (VG) Oslo kommune har slitt med å innfri de nasjonale kravene til coronatestkapasitet. Nå mener byrådet at de fremover skal kunne teste fem prosent av befolkningen i uken.

Først for to uker siden hadde Oslo kapasitet til å teste 1,5 prosent av befolkningen, andelen norske helsemyndigheter mener er tilstrekkelig for å fylle dagens behov.

Helsedirektoratet forventer samtidig at kommunene skal være rigget for en testkapasitet på inntil 5 prosent dersom det blir behov.

I forrige uke var testkapasiteten i Oslo 2,6 prosent, men byrådet mener de ville kunne møtt.

– Oslo kommune har nå en beredskap som gjør det mulig å teste fem prosent. Sannsynligheten for at et slikt behov skulle komme er liten, sier helsebyrå Robert Steen (Ap) under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Sammen med byrådsleder Raymond Johansen legger Steen frem en plan for hvordan Oslo kommune skal kunne teste fem prosent av befolkningen – 35.000 mennesker – i uken.

– For å unngå en ny nedstenging av samfunnet skal vi planlegge for omfattende testing for å identifisere og isolere smittede med coronaviruset, og drifte en effektiv smitteoppsporing for å sette nærkontakter i karantene, sier Johansen.

Fire nye testsentre

Kommunen skal de neste ukene etablere fire nye testsentre og Helseetaten i kommunen foreslår at det gjøres på følgende steder:

Bryn brannstasjon

Lindern – Armauer Hansens gate 10

Skullerudstua utfartsparkering

Groruddalen (sted ikke bestemt ennå)

Vil avlaste helsetjeneste

Planen innebærer også at andre enn helsepersonell kan gjennomføre testingen. På denne måten vil helsetjenestene i større grad driftes som normalt uavhengig av testing i Oslo kommune.

For bare to uker siden lå kapasiteten i hovedstaden på rundt 0,7 prosent. Da lovet byrådet en dobling innen én til to uker.

– Kapasiteten har vær sprengt. Hva har manglet?

– Vi har utvidet åpningstidene, det er flere folk og flere teststeder. Nå er vi godt over det helsemyndighetene har anbefalt, sier Johansen.

Publisert: 01.09.20 kl. 14:37

