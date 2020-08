Klikk for å aktivere kartet

Båt kjørte på holme - én død og én skadet

To menn dro sent lørdag kveld ut på en fisketur i Leirfjord kommune i Nordland. Etter flere timer ble båten deres funnet med store skader på en holme.

Nå nettopp

Den ene mannen, som er i 30-årene, er ble bekreftet omkommet av helsepersonell på stedet. Den andre mannen, som er i 50-årene, ble fraktet til sykehus med luftambulanse. Skadeomfanget er ikke kjent.

Mennene dro ifølge politiet ut på fisketur i 23-tiden lørdag. Da de ikke kom hjem tok til slutt familien kontakt med politiet 05.17 natt til søndag.

Klokken 06.37 fikk nødetatene melding om at en bekjent hadde funnet den savnede båten på holmen Suttaren utenfor Leinesodden i Leirfjord kommune i Nordland.

– De har kjørt på land på den holmen, sier operasjonsleder Ulf Slettan i Nordland politidistrikt til VG.

Selv om nødetatene dro ut med store mannskaper, stod livet til den ene mannen ikke til å redde.

– Båten har en del skader, men jeg har ikke den fullstendige oversikten, sier han.

Han legger til at det ikke ser ut til at det har vært noen vitner til ulykken. Han opplyser også at politiet foreløpig ikke har noe grunnlag for å mistenke rus.

Det er ikke klart hvor lenge båten med mennene lå på holmen før de ble funnet.

– Saken etterforskes som en ulykke og det er for tidlig å si noe om årsaken, opplyser politiet.

Ulykkesbåten er fraktet til land og skal undersøkes. Politiet håper blant annet å finne ut av hvor stor fart den hadde.

Publisert: 30.08.20 kl. 13:04

Mer om Ulykker Nordland

Fra andre aviser