23 fly med coronasmitte de siste 14 dagene

Under halvparten av flyreisene var innenlandsfly eller avganger fra «gule» land på innreisetidspunktet.

FHI legger ut lister over alle fly hvor det er oppdaget smitte de siste 14 dagene. Torsdag ettermiddag sto 23 flyginger på listen.

De siste 14 dagene har 23 innenlands- og utenlandsfly hatt smitte om bord.

For en døy uke siden var det 32 flyavganger på listen.

Alle som har vært om bord på disse flyene må ta kontakt med helsetjenesten om de får symptomer, påpeker FHI. Men er du ikke blitt identifisert som nærkontakt på flyet eller reisen, trenger du ikke gå i karantene. Får du symptomer skal du isoleres og kontakte helsetjenesten for testing.

Alle kan teste seg på flyplasser og større grenseoverganger.

Alle som kommer fra røde land og nordiske regioner, skal i karantene i ti dager. Men flere av flygingene var også fra gule land.

13 av landene var på innreisetidspunktet definert som «røde» eller utenfor EØS- og Schengen-området – som uavhengig av smittesituasjon medfører innreisekarantene.

Syv av flyene var innenlandsfly.

Tre av utenlandsflygningene var «gule» på innreisetidspunktet.

Kommunene skal gi beskjed til FHI dersom de oppdager en smittet som har vært på et fly, og så må FHI kontakte flyselskapet.

De som har sittet i nærheten av den smittede skal få beskjed. Men resten av passasjerene skal bare følge med på om de får symptomer.

Det er også påvist smitte på:

Et skip (MS «Tyrving») fra Bergen til Rysjedalsvika 19. august med avgang klokken 16.30,

Et tog fra Oslo til Stavanger 30. august med avgang klokken 14.25,

Et natog fra Oslo til Trondheim 24. august, med avgang klokken 23:06,

En Vy-buss (Vy190) fra Oslo til Kristiansans 19. august, med avgang klokken 22.00,

En Vy-buss (B4Y) fra Göteborg til Oslo 17. august, med avgang klokken 15.15.

– Vi forventet jo da vi åpnet grensene at det skulle komme smitte inn i landet og disse tallene er beviset på at det skjedde, sa overlege Siri Helene Hauge i FHI til VG for en uke siden.

– Det er ganske ressurskrevende å følge opp alle disse flygingene, påpekte hun.

I VGs oversikt kan du se hvilke land som nå er «røde» og «gule». Fra lørdag vil også Italia og Slovenia, Vatikanstaten og San Marino være «røde», mens flere nordiske regioner blir «gule»:

