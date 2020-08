RUTINENE SITTER: Henrik venter på sin tur før også han får beskjed om å gå innom toalettet og vaske hendene. Foto: Gisle Oddstad

Den store dagen, nesten som før

LUNDE SKOLE, KRÅKERØY (VG) En ekstra vasketur på do, og kun snarvisitt for foreldrene i klasserommet. Første skoledag i 2020 var litt annerledes enn tidligere.

– Er det noen som har sovet litt dårlig i natt? Har det kilt litt i magen? Det er lov å «gruglede» seg, dette er en stor dag, sier rektor Ann-Heidi Jensen.

VG er på Kråkerøy, det er første skoledag for 31 nye førsteklassinger ved Lunde skole i et skoleår som sannsynligvis blir ganske annerledes enn tidligere år.

På grunn av smittevernshensyn har flere skoler bestemt at foreldre ikke får være med inn i klasserommet den aller første dagen, og på Munkerud skole i Oslo er hele skolestarten utsatt fordi en ansatt er smittet.

Ved Lunde skole ser ting derimot tilnærmelsesvis likt ut. Henrik Smith Jensen har nykjemmet hår og holder mamma Jeanette hardt i hånden. Men han svarer med et smilt og et høylytt ja! når fotografen spør om han gleder seg til skolestart.

SÅÅ GLAD: Henrik Smith Jensen trer inn i rekkene etter å ha hørt navnet sitt ropt opp på Lunde skole. Foto: Gisle Oddstad

Én tviholder på mammas skjørt og tør ikke se ut på sine nye medelever, mens en annen hopper, spretter og synger seg inn i rekken når læreren roper opp navnet hennes.

Ekstra stopp

Alt er likevel ikke helt som tidligere år ved skolestart på Lunde skole. Før elevene går inn, står de på rekke og rad og venter mens to og to går inn for å vaske hendene før de entrer klasserommet for første gang. Og når de har satt seg, må de voksne gjennom samme prosess før de får lov til en kort visitt i klasserommet hvor de får ta bilde av sitt barn.

– Vi må nok innse at vi løser ting ulikt, også innad i kommunene, sier rektor Ann-Heidi Jensen.

ORDEN I REKKENE: Rektor Ann-Heidi Jensen ser til at også foreldrene gjør ferdig håndvasken før de får en snarvisitt for å ta bilde av sine håpefulle inne i klasserommet. Foto: Gisle Oddstad

– Lunde skole er en ganske liten skole, og vi definerte at det var trygt å løse det som vi gjorde. Vanligvis hadde foreldrene fått være med inn på åpningen, men sånn ble det ikke i år. Men det var viktig for oss at foreldrene får se barnet sitt på plassen. Det er en milepæl denne dagen, sier hun.

Kun én forelder

Ikke alle foreldre er like heldige på Lunde skole. Ett av klasserommene er nemlig såpass lite, at skoleledelsen har gjort en egen vurdering for dette rommet.

– Vi har vurdert det slik at rommet er fullt når 16 elever er på plass. Dermed får kun én forelder være med inn, sier rektor. Det er knyttet usikkerhet rundt hvor smittsomme barn som har fått corona er. Ifølge ECDC kan barn som både er smittet med coronaviruset og har symptomer på sykdom smitte andre på samme måte som voksne.

ENDELIG PÅ PLASS: Etter å ha ventet i rekke og vasket hendene grundig har Henrik Smith Jensen tatt plass på pulten. Foto: Gisle Oddstad

Ann-Heidi Jensen synes det er bekymringsfullt dersom det stemmer, og venter nå på løpende informasjon.

– Vi har veldig mange spørsmål akkurat nå, lærerne, ledelsen, assistentene og foreldre. Det er viktig at avklaringer meldes kjapt. Jeg er ekstremt opptatt av å unngå å få noen smittet her så skolen må stenges.

REKTOR: Ann-Heidi Jensen styrer første skoledag for 31 førsteklassinger ved Lunde skole på Kråkerøy i Fredrikstad kommune. Foto: Gisle Oddstad

Tror du det kan skje igjen at alle skoler stenges?

– Nei, det tror jeg vil koste for mye. Og jeg tror man har erfart etter den lange stengningen at det er uheldige faktorer ved å stenge: Det er barn som rett og slett trenger å være på skolen. Det trenger alle, men noen trenger det mer.

Publisert: 17.08.20 kl. 15:06

