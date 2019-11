FEIL: Professor emeritus Jan F. Bernt mener det er feil at regjeringen skal ha ansvaret for å granske NAV-saken, når regjeringens og de underliggende etater vil bli en sentral del av granskingen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Jusekspert ut mot regjeringen: Stortinget bør lede granskingen

Professor Jan F. Bernt mener det politiske Norge er på ville veier i spørsmålet om gransking av NAV-saken. – Det er Stortinget som bør stå for granskingen, sier han.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Solberg-regjeringen vedtok fredag mandatet til og hvem som skal sitte i det eksterne granskingsutvalget av NAV-skandalen.

Det synes en av nestorene i norsk jus, professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Det juridiske fakultetet i Bergen, er en dårlig idé.

– Jeg mener det er Stortinget som må ta ansvaret for å granske NAV-saken. Et hovedtema i granskingen må være om regjeringen, Arbeids- og sosialdepartementet, Justisdepartementet og underliggende etater har oppfylt grunnleggende krav til forsvarlig saksbehandling og kontroll når det gjelder utformingen og forståelsen av regelverket her, sier Bernt til VG.

– Er selv objekt for granskingen

– Et helt sentralt spørsmål er ansvaret for utforming av misvisende lovbestemmelser og mangeårig evne eller vilje til å fange opp signaler om en problematisk rettsanvendelse i både forvaltning, påtalemyndighet og domstoler. Her må det rettes et kritisk søkelys både mot politisk ledelse og embetsverket i departementene, herunder Justisdepartementets lovavdeling som har et særlig ansvar for å kvalitetssikre lover som vedtas.

– Du sier at det kan bli satt spørsmålstegn ved tilliten til det som kommer fra et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg?

– Det vil klart nok være høyt kvalifiserte og uavhengige folk i utvalget, men det blir helt feil at det er Arbeids- og sosialdepartementet og regjeringen som skal lage mandatet og opprette granskingsutvalget, når de så til de grader selv er objekt for granskingen.

– Mye mer betryggende

Han er ikke i tvil hvor ansvaret burde ligge.

– Jeg mener at det ville vært mye mer betryggende og egnet til å gjenopprette tilliten til det offentlige om det var Stortinget som opprettet en granskingskommisjon og utformet mandatet for denne. Slik jeg ser det, er den langt viktigste problemstillingen i saken spørsmålet om det har vært en alvorlig systematisk svikt i øverste etasje i systemet, i regjeringsbygget.

– En gransking som i hovedsak retter søkelyset nedover i systemet, vil stå i fare for å utydeliggjøre og pulverisere det overordnede styringsansvar for rettssikkerhet og forsvarlig saksbehandling av saker av så stor betydning for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Den vil også med ganske stor sikkerhet måtte bli så omfattende og ta så lang tid, at temperaturen i kritikken etter hvert synker til et mer behagelig nivå for de ansvarlige. Dette granskingsarbeidet bør Stortinget og ikke regjeringen ta ansvaret for, fastslår Bernt.

– Knapp tidsfrist

– Hva sier du om mandatet som nå er blitt gjort kjent?

– Lest på rette måten er det vel i og for seg ganske dekkende. Problemet er i første rekke at den arbeidsoppgaven som utvalget har fått, og den knappe tidsfristen, gjør at det er lite realistisk å vente at det finner plass og tid til å gå tett inn på regjeringens og departementets rolle forut for at de første varsler kom inn. Det grunnleggende problemet ligger i selve lovgivningsprosessen, og at departementet så vidt jeg forstår ikke har funnet det umaken verdt å be om hjelp fra Justisdepartementet til å utforme lovtekst og en adekvat veiledning til NAV om regelforståelsen, sier han og sammenfatter:

– Med andre ord: Jeg er redd for at det blir brukt for mye tid på factfinding og jakt på syndebukker, i stedet for den overordnede problemstillingen; departementets konstitusjonelle ansvar.

Professor Mads Andenæs ved Det juridiske fakultetet i Oslo ga samme analyse som Bernt, i VG i går.

Han mener hele prosessen bak utnevnelsene er gal:

– Statsråd Hauglies og hennes rådgivere, inkludert regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og Statsministerens kontor må være helt sentrale objekter i granskingen av NAV-saken. De som skal granskes skal ikke velge granskerne, sa Andenæs.

Han mener forøvrig at flere av de som er plukket til å sitte i utvalget, er inhabile,

