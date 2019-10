TREBACKSLINJE: Advokatene Anders Brosveet (t.v.), Ingvild Boe Hornburg og Kim Ellertsen fra Advokatfirmaet Elden er forsvarerteamet til Amir Mirmotahari. Foto: Frode Hansen

Forsvarer om Mirmotahari: Drapsavtale ikke bevist

Tiltalte Amir Mirmotahari kan ha vært «stor i kjeften» og «bråkjekk». Men det er ikke bevist at han har inngått avtaler om kidnapping og drap, ifølge forsvareren.

– Som en representant for den norske advokatstanden, så vil jeg si at mye av det vi har vært vitner til i denne saken ikke er slik man ønsker at advokatstanden skal opptre. Mye av det som er kommet frem er helt hinsides. Men er det straffbart?

Det spørsmålet stilte advokat Anders Brosveet i sin prosedyre i Oslo tingrett.

Han er forsvareren til den tiltalte eks-advokaten Amir Mirmotahari (42), som er tiltalt for en rekke forhold (se faktaboks under).

De alvorligste postene i tiltalen er forbund om kidnapping og drapsforbund.

Påtalemyndigheten mener Mirmotahari må dømmes til fengsel i nesten tolv år.

Forsvareren reagerte på påstanden om den lange fengselsstraffen – i en sak hvor ingen faktisk er blitt utsatt for voldshandlinger.

– Det er ganske oppsiktsvekkende.

Tiltalen mot Amir Mirmotahari Forbund om kidnapping

Amir Mirmotahari skal i mai 2015 ha inngått en avtale med en nå domfelt rumensk voldtektsmann, som var hans daværende klient, om å bortføre og dope ned offeret i den aktuelle voldtektssaken.

Forsøk på inngåelse av forbund om kidnapping

Amir Mirmotahari skal i mai 2015 ha forsøkt å inngå en avtale med torpedoen Raein Rueintan om å kidnappe det aktuelle voldtektsofferet mot et vederlag på 20.000 kroner. Han lyktes ikke idet torpedoen ikke ville gjennomføre oppdraget.

Forbund om drap

Amir Mirmotahari skal høsten 2015 ha inngått en avtale med en mann om at vedkommende skulle reise til Iran for å ta livet av torpedoen Raein Rueintan mot et vederlag på 200.000 kroner.

Flere alvorlige tiltaleposter

I tillegg er Amir Mirmotahari tiltalt for vitnepåvirkning, motarbeidelse av rettsvesenet, trusler mot aktør i rettsvesenet, brudd på rettslig kontaktforbud, brudd på taushetsplikten, gitt uriktige opplysninger til retten, grov utroskap, brudd på bokføringsloven og MVA-bedrageri.

«Stor i kjeften» og «bråkjekk»

Forsvareren mener det ikke foreligger bevis for at Mirmotahari har inngått noen forbund – hverken om å kidnappe et voldtektsoffer eller å ta livet av torpedoen Raein Rueintan (39).

– En ting er å være stor i kjeften og bråkjekk – ja – og selv ønske noen drept. En annen ting er å ta det forpliktende valget om å inngå en avtale for å gjennomføre et drap, sa Brosveet.

Videre pekte han på at det må stå klart for avtalepartene om hva de har forpliktet seg til. Dette mener han også gjelder for forbund om kidnapping og drapsforbund.

– Man må inngå en avtale som skal vurderes etter helt vanlige sivilrettslige normer. Man må inngå en bindende avtale – og holde det for overveiende sannsynlig at denne faktisk vil bli gjennomført, fortsatte Brosveet.

Under første del av aktoratets prosedyre i tirsdag, uttalte statsadvokat Asbjørg Lykkjen følgende:

– Brosveet anfører det nærmest som om man må ha en skriftlig kontraktinngåelse for å inngå et forbund, slik er det selvfølgelig ikke.

«Rema-metoden»

I forkant av rettssaken hadde forsvareren varslet at den ville handle om «finjuridiske diskusjoner».

Gjennom store deler av sin prosedyre viste Brosveet til tidligere juridiske avgjørelser, forarbeider til lover og faglitteratur.

Dette for å slå i hjel aktoratets fremstilling av saken mot Mirmotahari, som han på et tidspunkt omtalte som «Rema-metoden».

– «Det enkle er ofte det beste». De fremstiller dette ganske tabloid. Jeg forsøker å få frem de juridiske kravene.

Forsvarer: Ikke forsett om aktiv gjennomføring

Dersom Mirmotahari skal dømmes for tiltalepostene som gjelder forbund om kidnapping og drap, så må det være bevist at den tidligere advokaten hadde et forsett om aktiv gjennomføring, ifølge forsvareren.

Altså at den tiltalte eks-advokaten må ha truffet et aktivt valg og vurdert om han skal handle.

– Hva er det man kan slutte av bevisførselen? Mirmotahari har ikke på noe tidspunkt utført voldelige handlinger eller bevirket voldelige handlinger.

– Det er ingen holdepunkter på noe som helst tidspunkt om at Mirmotahari hadde et forsett om aktiv gjennomføring, sa Brosveet.

Forsvarerteamet fra Advokatfirmaet Elden – som i tillegg til Brosveet består av Ingvild Boe Hornburg og Kim Ellertsen – fortsetter sin prosedyre torsdag.

Da skal de etter planen gå nærmere inn på de konkrete bevisene i de ulike postene i den omfattende tiltalen mot Mirmotahari.

