LORRY-SJEF: Eier og driver av den tradisjonsrike restauranten Lorry i Oslo, Karl-Axel Bauer, må stenge ølkraner og alkoholservering etter at Oslobyrådet innførte forbud mot skjenking av alkohol lørdag. Foto: Privat

Lorry og Høyre: Feil å stoppe skjenking hos dem som følger reglene

Både det kjente skjenkestedet Lorry og Oslo Høyre reagerer kraftig på det totale skjenkeforbudet i hovedstaden. – Det er synderne mot smittevernet som bør stenges, sier Eirik Lae Solberg (H).

– Jeg synes byrådet i Oslo har håndtert den alvorlige situasjonen vi er i på en god måte, men dagens beslutning om å stenge alle serveringssteder som serverer alkohol fordi noen av dem bryter regelverket, er et feilgrep, sier Solberg til VG.

Det var tidligere lørdag kveld at det ble kjent at Oslobyrådet med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i spissen, besluttet å stenge all skjenking av alkohol.

UT MOT BYRÅDET: Eirik Lae Solberg er nestleder i Oslo Høyre og bystyremedlem i Oslo. Foto: Odin Jæger, VG

Bakgrunnen er at skjenkekontroller har avslørt at flere av de skjenkestedene som fortsatt ikke har stengt dørene, ikke overholder smittevernreglene.

Også Lae Solberg understreker betydningen av at Folkehelseinstituttets anbefalinger følges.

– Serveringssteder som bryter smittevernreglene og for eksempel ikke overholder regelen om en meters avstand mellom gjestene, bør derfor stenges på stedet, men serveringssteder som derimot følger reglene og opptrer ansvarlig, må få være åpne. Det skal lønne seg å følge reglene, argumenterer Eirik Lae Solberg.

Eier og driver av den tradisjonsrike restauranten Lorry i Oslo, Karl-Axel Bauer, mener Oslobyrådet skjærer alle over en kam med sin beslutning.

– Serveringssteder som tar smittevern på alvor, burde ikke bli straffet, sier Bauer.

Han mener i likhet med Oslo Høyres nestleder Eirik Lae Solberg at kommunen heller burde stenge de virksomhetene som bryter smittevern-reglene.

– Dette er en ekstraordinær situasjon, og alle har et ansvar for å begrense smittefaren. Dette ansvaret tar Lorry på alvor, fortsetter Bauer.

Skjenkestedet hans har holdt åpent til klokken 21 hver dag også under corona-epidemien. Virksomheten har innskrenket gjestekapasiteten til 50 personer for å overholde avstand mellom personer og overholde smittevernet.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap), fastholder at det var riktig å stenge all alkohol-skjenking fra klokken 20.30 lørdag.

– De aller fleste holder jo stengt. Vi kom med en kraftig advarsel til de som fortsatt holdt åpent, og ikke overholdt smittevernreglene. Når det ble oppdaget at dette fortsatt ikke ble bedre, valgte vi å stenge for alkoholskjenking. Men alle kan fortsette å servere mat, sier Evensen.

– Men er det ikke urimelig at skjenking forbys på steder som Lorry, som sier at de vektlegger å overholde smittevernreglene?

– Jeg forstår at dette er en krevende situasjon. Men vi anser det som nødvendig å stenge alkoholskjenkingen for alle. Det blir vanskelig for meg å kommentere enkeltvirksomheter, svarer Evensen.

– Høyre vil foreslå å differensiere skjenke-forbudet slik at de som overholder smittevernreglene får skjenke alkohol?

– Det forslaget får vi vurdere når det kommer, svarer næringsbyråden.

Publisert: 21.03.20 kl. 21:05

