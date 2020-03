TESTER: Sykehuset Østfold, Kalnes har satt opp telt for testing av Corona-smitte utenfor akuttmottaket. Foto: Gisle Oddstad

Leger mener Norge skulle ha handlet raskere

Flere leger mener Norge burde ha handlet raskere for begrense smitte og satt inn nasjonale tiltak tidligere.

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie skal klokken 14 legge frem nye tiltak for å hindre virusspredning.

Ifølge opplysninger til VG og NTB er et av tiltakene å stenge skoler og barnehager over hele landet.

Men det burde vært gjort før, mener Bjørg Marit Andersen, tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Når burde man ha stengt skolene?

– Med en gang man fikk de første smittetilfellene i en region burde skoler, barnehager og møteaktivitet i dette området ha blitt stengt øyeblikkelig. Da ville man kanskje ha fått en raskere avslutning på epidemien, sier Andersen til VG.

Hun skrev nylig en kronikk i Aftenposten hvor hun hevder at norske helsemyndigher alltid har vært mer opptatt av at befolkningen ikke skal «skremmes» enn av å komme med det hun mener er gode, klare og konsekvente tiltak. Den tidligere smittevernoverlegen mener helsemyndighetene igjen er på etterskudd.

– Amerikanerne stopper all flytrafikk fra Europa til USA. Det er et mye mer alvorlig tiltak enn å stenge ned skoler og barnehager i vårt land, mener Andersen.

Hun mener universiteter bør satse på fjernundervisning og at de som har hatt smittetilfeller bør stenge.

– For sent ute

Men å stenge norske flyplasser er for drastisk.

– Men en bør ikke ta imot fly fra for eksempel Italia og andre land med utbredt smitte, og cruiseskip bør stenges ute. Det skulle ha vært helt klare nasjonale rutiner fra starten av, sier Andersen.

Bjørg Marit Andersen, tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Bildet er fra 2009. Foto: Magnar Kirknes

– Er myndighetene bakpå?

– Ja. Vi er for sent ute med for dårlige tiltak eller ingen tiltak i det hele tatt, men anbefalinger hvor hver og en kan bestemme seg for hva de vil gjøre. Det er viktig å ta høyde for at corona også kan spres med luften, sier Andersen.

Det betyr i så fall at den smitter enda lettere og at helsepersonell må bruke smittevernutstyr i større utstrekning enn i dag. Ifølge Helsenorge.no smitter coronaviruset gjennom dråpesmitte.

– Forberede oss på nedsmeltning

Også Sven Erik Gisvold, spesialist i anestesiologi, professor emeritus i Trondheim, mener Norge skulle tatt grep tidligere.

– Vi må forberede oss på en nedsmelting og stenge landet så mye som mulig, sier han til VG.

Gisvold skrev nylig en kronikk i VG sammen med overlege Mads Gilbert i Tromsø og hjertelege Even Holt hvor de etterlyste tydelig tale og trygg ledelse.

– Kan ikke være vage

– Myndighetene kan ikke være vage og overlate dette til hver kommune og hvert enkelt musikkorps og idrettslag, sier Gisvold som mener det er riktig å stenge treningsstudioer slik Sats nå har besluttet.

Andersen mener at helsemyndighetene allerede i desember og januar skulle ha begynt å ruste seg for det som nå skjer, blant annet ved å kjøpe inn nok smittevernutstyr. Dette er utstyr som kan ligge på lager i flere år dersom det skulle vise seg å ikke bli et «worst case» scenario.

Hun er også kritisk til helsemyndighetenes råd om å hoste og nyse i albuen.

– Viruset lever trolig i mange dager på tøyet Bruk heller engangs tørkepapir og vask eller desinfinser hendene etterpå, sier Andersen.

Gisvold tror det kan bli stor mangel på sykehussenger.

– Min aller største bekymring i mange år har vært nedbyggingen av norske sykehus. Vi har ikke ledige sykehussenger og det kommer til å vise seg med full styrke.

Publisert: 12.03.20 kl. 13:25

