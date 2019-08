Ordfører Ingrid Aune (33) og kommunepsykolog Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) omkom i båtulykke

Arbeiderparti-ordføreren Ingrid Aune i Malvik var en av de to personene som omkom i en båtulykke i Namsos natt til torsdag.

Politiet offentliggjorde identiteten på de to omkomne på en pressekonferanse torsdag.

– Det her er personer som er godt kjent i sine respektive kommuner, og vi har nå i samråd med kriseteamene frigitt navnene. Vi vil fortsette med undersøkelser for å finne årsak til ulykken, sier politiinspektør Snorre Haugdahl på pressekonferansen.

Det var klokken 01.44 natt til torsdag at politiet ble varslet om at en fritidsbåt hadde gått på skjær ved Lokkarskjæret i Namsos kommune. Da politiet kom frem til stedet fant de to personer i båten som var alvorlig skadet.

Begge ble sendt til sykehus. Mannen ble erklært død ved ankomst til sykehuset. Politiet opplyste torsdag formiddag at han vil bli obdusert.

På en pressekonferanse i Namsos klokken 14 opplyser politiet at også kvinnen er erklært død.

– Det er for tidlig å si hva som er årsaken. Vi har ikke fått gjort noen kriminaltekniske undersøkelser som gjør én hypotese om hva som har skjedd sterkere enn en annen, sier politiet.

Torsdag ettermiddag bekrefter Arbeiderpartiet at Aune og Evensen var kjærester.

OMKOM: Kommunepsykolog Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) og Ap-politiker Ingrid Aune (33) ble bekreftet døde på sykehuset torsdag. Foto: Pål Morten Skaret, Namdalsavisa / Therese Alice Sanne, VG

Historisk ordfører

Aune kommer fra tettstedet Hommelvik i Malvik kommune, hvor hun har bodd mesteparten av livet. Hun var aktiv i AUF i flere år, blant annet som internasjonal leder i Sør-Trøndelag og deretter Oslo.

I 2012 fikk hun stillingen som politisk rådgiver for Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet, og senere Utenriksdepartementet.

I 2015 ble hun kommunens første kvinnelige ordfører da hun gikk inn i stillingen som 29-åring. Hun ble også deres yngste ordfører gjennom tidene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at det har vært en tung formiddag.

– Det er tungt. Det har vært en formiddag hvor vi har håpet i det lengste, men har fått høre at Ingrid er død, sammen med kjæresten sin i båtulykken i natt, sier han til VG.

– Et stort tap

43 år gamle Eivind Olav Kjelbotn Evensen har jobbet som kommunepsykolog i Namsos siden mars i fjor. Før dette jobbet han i 15 år på psykiatrisk klinikk ved sykehuset i Namsos.

– Begge omkomne etterlater seg familie, sier politiet på pressekonferansen.

Seksjonsleder Hallvar Græslie ved sykehuset Namsos var nær kollega av Evensen.

– Jeg fikk vite nyheten i dag tidlig og har siden hatt telefonsamtaler med mine nærmeste kollegaer. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er i dypt sjokk og skjelven i kroppen. Tankene går til hans nærmeste familie og pårørende, sier Græslie.

Græslie beskriver Evensen som en svært dyktig medarbeider.

– Han var en sentral person i arbeidet vårt. For poliklinikken er dette et veldig stort tap. Nå må vi sette oss ned og finne ut av hvordan vi skal drifte poliklinikken videre. Det er et stort savn og en tragisk hendelse.

Ingen øyenvitner

Politiet opplyser at tre stykker er avhørt, eller vil bli avhørt. Dette er personer som skal ha hørt smellet da båten traff skjæret.

– Utifra opplysningene er det ingen som har sett hendelsen, men vi har ørevitner som har hørt et smell, som vi antar å være ulykkesbåten, sier Snorre Haugdahl i politiet.

Etterforskningsleder Line Marte Fuglum Juliussen sier at Havarikommisjonen vil komme til stedet fredag.

– Vi har avtale med havarikommisjonen i morgen tidlig. De vil sammen med politiet krimteknikere undersøke båten.

– Etterforskningen går videre for å få oppklart årsaken til ulykken. Vi vil gjøre opp status på slutten av dagen i dag, og sende en pressemelding, sier Juliussen.

NAMSOS: Båten gikk på et skjær i natt. Det var høyvann da ulykken skjedde. På VGs bilde er det lavvann. Foto: Karl Erik Hovik Aune, Namdalsavisa

