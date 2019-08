Flere hundre tar farvel med Malvik-ordfører Ingrid Aune (33): – Hun var noe helt spesielt

MALVIK (VG) Tirsdag minnes familie, venner og Ap-ledelsen Malvik-ordfører, Ingrid Aune.

Kommunen mistet brått sin ordfører natt til torsdag 1. august, da fritidsbåten til Aune og kjæresten Eivind Olav Evensen (43) gikk på et skjær utenfor Namsos.

Ap-ordføreren ble 33 år gammel.

Tirsdag var det ventet at opptil 800 personer ville møte opp i Hommelvik kirke for å ta farvel med den populære ordføreren.

Allerede klokken 11, to timer før begravelsen startet, strømmet folk til den hvite trekirken i regntunge Malvik.

Kirken har 330 sitteplasser, og derfor ble begravelsen vist på storskjerm utenfor kirken og i bedehuset like ved.

Det var kommunens to sogneprester Geir Henrik Gravaas og Ingrid Bolstad Kunzendorf som ledet begravelsen.

Ifølge NTB gravlegges Aune ved siden av søskenbarnet Rolf Christopher Johansen Perreau, som ble drept på Utøya i 2011, 25 år gammel.

MISTET LIVET: Malviks ordfører Ingrid Aune gikk bort i båtulykken utenfor Namsos. Foto: Morten Kjennerud/Arbeiderpartiet

Støre: – Gjorde inntrykk på alle

Både partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik avbrøt Arbeiderpartiets valgkamp for å være til stede i begravelsen.

– Vi kan bare ane den sorgen, den smerten, det savnet dere føler nå. Jeg håper dere merker, at dere ikke står alene, sa Støre til Aunes familie i sin tale.

Han snakket videre om en engasjert og dyktig politiker.

– Ingrid var noe helt spesielt. Hun gjorde inntrykk på alle som møtte henne. Hun var så full av energi, av entusiasme og engasjement, og samtidig så kunnskapsrik og dyktig. Ingrid var så lett å like, så lett å ta på alvor, sa en tydelig rørt Støre.

SORGTUNG: Ap-leder Jonas Gahr Støre deltok i begravelsen. Foto: Ole Martin Vold/Scanpix

– Samtidig klarer jeg ikke å fri meg fra å tenke på hvor skjørt livet er. Hvordan man i det ene øyeblikket kan oppleve at livet smiler på sitt varmeste, og så i det neste kan det være over. Slik Ingrid og Eivind Olav gikk tapt for oss en sommernatt. Vi minnes på dette, igjen og med tyngde; vi må leve mens vi kan. Hegne om de gode øyeblikkene. Stå sammen. Ta vare på hverandre. Og er det noe vi skal ta med oss fra Ingrid, så er det nettopp dette. For Ingrid levde virkelig, mens hun levde. Og hun tok vare på dem rundt seg, sa Støre.

Også partisekretær Kjersti Stenseng deltok i begravelsen.

Etter ønske fra familien var deler av begravelsen åpen for offentligheten. I tillegg til Støre talte fungerende ordfører i Malvik kommune, Ole Herman Sveian (Sp), fylkesmann Frank Jenssen og fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

Musiker Åge Aleksandersen fremførte i tillegg et musikalsk nummer.

MINNES: Ap-ordfører Ingrid Aune ble tirsdag begravet i Hommelvik kirke i Malvik kommune. Foto: Ole Martin Vold/Scanpix

Tidenes yngste ordfører

Aune ble født i Stavanger, men flyttet til tettstedet Hommelvik i Malvik som barn. Her bodde hun mesteparten av livet.

Hun var aktiv i AUF i flere år, blant annet som internasjonal leder i Sør-Trøndelag og deretter Oslo.

Aune rakk også å gjøre en akademisk karriere i sitt korte liv. Hun tok en mastergrad i samfunnsøkonomi på universitetet i den amerikanske byen Madison i Wisconsin i 2011, og var forskningsassistent både på Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, og på Institutt for forsvarsstudier.

I 2012 fikk hun stillingen som politisk rådgiver for Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet, og senere Utenriksdepartementet.

Som 29-åring ble hun kommunens første kvinnelige ordfører da Arbeiderpartiet vant valget i Malvik med over 40 prosent av stemmene. Hun ble også Malviks yngste ordfører gjennom tidene.

Politiske venner av Aune opprettet nylig «Stiftelsen Ingrid Aunes Minnefond». Minnefondet skal videreføre arbeidet for Aunes hjertesaker som nedrusting, fredsarbeid, kvinner og likestilling. Hvert år skal det deles ut en minnepris til et vitenskapelig eller journalistisk arbeid som setter søkelys på disse temaene, ifølge NTB. Før begravelsen uttrykte familien at de ønsket en gave til fondet i stedet for blomster.

