POPULÆRT: Det er mye turisme i Geiranger i sommermånedene, også fra de mange cruiseskipene som kommer. Illustrasjonsbildet er tatt i 2017. Foto: Hallgeir Vågenes

Dokaos i Geiranger: – Folk tisser og bæsjer overalt

Folketallet i turistperlen Geiranger øker dramatisk hver sommer, og folk må fortsatt gjøre sitt fornødne. I år koster det penger, men ikke alle er villig til å betale.

– Lokalbefolkning og besøkende har gitt opp for lenge siden! sier Geir Gjørva, lokal beboer i Geiranger.

Flere lokale VG har snakket med forteller om daglige køer foran toalettene, og folk som finner seg alternative steder å tisse i naturen.

– Mottagelsen og behandlingen våre gjester får stemmer ikke med vår status som merkevare for Norge og Unesco, sier Gjørva videre.

Stranda kommune har i flere år satt ut offentlige toaletter, på tre forskjellige steder. Dette, i tillegg til toalettene som finnes på bygdas serveringssteder, er tilsynelatende likevel ikke nok.

– Bare tull

Ifølge selskapet som drifter tilbudet er det bare tull at det ikke er nok offentlige toaletter. I år har kommunen 17 toaletter i Geiranger, som er fire mer enn i fjor.

– På ekstreme besøkstopper er det nesten ingen ting som er nok, men de fleste dagene går det bra, sier Ivar Jan Langlo, daglig leder i Stranda Eigedomsselskap AS som eies av Stranda kommune.

Han legger til at de har hatt dager med innkjøringsproblemer, hvor åtte av doene ikke har tålt kapasiteten. De sendte kommunen inn reklamasjon på.

Nå fungerer alle doene igjen.

– Det vil alltid være noen som ikke er fornøyde, men de aller fleste er godt fornøyd med tilbudet, sier Langlo.

ORDEN I DOKØEN: Det er ikke mye som er overlatt til tilfeldighetene på årets offentlige toaletter i Geiranger. Foto: Privat

19 kroner for å gjøre sitt fornødne

Dette er det første året Stranda Eiendomsselskap AS drifter dotilbudet.

Nytt av året er også at det koster penger for å gå på do. Prisen har steget fra 10 til 15 til 19 kroner i løpet av sommeren.

Det synes Kenneth Løken er for dyrt. Han er daglig leder på restauranten Brasserie Posten i Geiranger sentrum, og han opplever daglig dokaoset.

– Jeg skjønner utfordringen til kommunen, og de tenkte nok at det var en god idé for å finansiere tilbudet. Resultatet er at folk går og tisser og bæsjer overalt, sier Løken.

Daglig leder ved Brasserie Posten i Geiranger, Kenneth Løken, tenker en billigere doavgift hadde hjulpet, eller sett på andre løsninger som for eksempel en turistskatt. Foto: Privat

Han trekker frem at turister kanskje har glemt bankkortet sitt, eldre som bare har kontanter, eller at enkelte synes det blir for dyrt.

– For en familie på fem blir det 95 kroner for å få gått på do. Så kommunen har kanskje satt prisen litt for dyrt. Kanskje burde man heller hatt en turistskatt, avslutter Løken.

– Må til for å gi et godt tilbud

– Nå er vi på det prisnivået vi hele tiden har planlagt og det er for å få tilbudet til å bære seg selv økonomisk, sier Langlo.

Ordfører i Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad (Sp), mener prisen må til for å dekke utgiftene knyttet til å gi et fungerende og rent dotilbud.

Tryggestad har ingen tro på at det er et problem at folk gjør sitt fornødne i naturen.

DOSTI: Dette er ifølge folk VG har snakket med en godt brukt dosti, som folk benytter i stedet for å betale 19 kroner og stå i kø. Foto: Privat

Nektet å betale

Det er også en vakt til stede for å passe på at folk betaler og ikke lurer til seg flere doturer enn én for 19 kroner.

Det likte en cruiseturist svært dårlig tidligere i juli, bekrefter Per Åge Ferstad ved politiet i Møre og Romsdal.

– En mann fra et cruiseskip nektet å betale. Han ble aggressiv og dyttet den ansatte. Det ble rimelig ampert, politiet ble tilkalt.

Politiet fikk ved hjelp av sikkerhetsvakter på cruiseskipet fatt på identiteten til den aggressive dogjesten.

– Forholdet ble anmeldt og det er opprettet sak, sier Ferstad.

Ordfører Tryggestad sier til VG at det vil bli en evaluering av dotilbudet når sommersesongen er over. Om de ser det er behov for flere toaletter vil det bli vurdert.

