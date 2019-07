SPARKET: Chihuahuaen Leah ble sparket i hjel under en luftetur på St. Hanshaugen i Oslo, mens hundepasseren ble ranet. Foto: Privat

Mann pågrepet – mistenkt for å ha drept hunden Leah

– Blir godt å senke skuldrene litt og ikke være redd, sier hundeeieren.

Politiet har torsdag kveld pågrepet en mann i 40-årene, som er mistenkt for å ha sparket Chihuahuaen Leah til døde på St.Hanshaugen i Oslo.

Hendelsen skjedde 9.juli da en mann som passet hunden var ute for å lufte den. Mannen skal ha blitt ranet av en tilsynelatende beruset mann i parken midt i Oslo. Da Leah bjeffet ble hun sparket to ganger i hodet. Den lille hunden døde etter at den kom frem til dyreklinikken.

Hundeeier, Rubi Chantel Løken (28) forteller til VG at hun er glad politiet har fulgt opp saken og tatt den seriøst.

– Dersom de har fått tak i riktig mann, kommer det til å føles godt å senke skuldrene litt og ikke lenger gå rundt og være redd med dyrene sine på luftetur, sier hun.

– Det er ikke bekreftet at dette er gjerningspersonen, men det er skjellig grunn til mistanke. Mannen vil nå bli avhørt, og vil vil også antakeligvis gjennomføre fotokonfrontasjon med mannen som skal ha blitt ranet, sier jourhavende jurist Jørgen Brodal i Oslo-politiet til VG.

Mannen ble pågrepet utendørs i Oslo sentrum etter at politiet mottok opplysninger som knyttet ham til handlingen.