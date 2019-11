Kvinner dømt til fengsel for å ha brukt strømhalsbånd på hunder

Opptil 70 kennelhunder i Trøndelag ble påsatt halsbånd med strøm for å stoppe bjeffing. Nå er to kvinner dømt til 120 og 15 dagers fengsel.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om ni måneders fengsel for den ene kvinnen, som er tidligere hundepensjonateier, skriver Trønder-Avisa.

Hennes medtiltalte, en tidligere ansatt, sto overfor en påstand på tre måneders fengsel. Begge to har erkjent at de brukte halsbånd med strøm på hundene. De har sagt at dette var for å unngå at hundene bjeffet.

I en rapport fra Mattilsynet ble det konkludert med at de to kvinnene utviste holdninger til dyr og lovverk som var uforenelig med å kunne drive med og eie hund.

Likevel får begge to lov til å forsette å drive med hund i fremtiden. Den tidligere hundepensjonateieren har imidlertid fått et forbud på fem år mot å passe på andres hunder i større omfang, drive hundepensjonat eller annen lignende virksomhet.

