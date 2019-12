AVDØDES BIL: Bilen ble hevet fra sjøen onsdag, ikke langt fra stedet hvor avdøde ble funnet to dager tidligere. Foto: Marie von Krogh

Sola-drapet: To siktede erkjenner å være involvert

To av de tre siktede mennene etter Sola-drapet har i avhør erkjent at de var involvert i drapet på en 44 år gammel mann.

Den avdøde ble funnet på Regestranden i Sola kommune mandag ettermiddag.

– Det pågår en omfattende etterforskning, og politiet vil derfor ikke gå nærmere inn på hva de siktede har forklart i avhør, opplyser påtaleansvarlig Lars Ole Berge.

De to som har erkjent å være involvert i drapet, blir fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett i dag.

Advokat Per Holter-Andersen representerer en av de siktede, en mann i starten av 20-årene.

– Han gjennomførte et lengre avhør i går kveld hvor han knytter seg til gjerningen. Men han har ikke tatt endelig stilling til spørsmålet om straffskyld, sier Holter-Andersen til VG torsdag formiddag.

Han ønsker på nåværende tidspunkt ikke å si noe mer om hva siktede har forklart.

Påtaleansvarlig Lars Ole Berge sier til VG at politiet kommer til å be om at de to siktede varetektsfengsles i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud. Politiet ønsker dessuten at de siktede skal sitte de to først ukene i full isloasjon.

– Politiet begynner nå å danne seg et tydelig bilde av hva som har skjedd men nye avhør av de siktede blir sentralt i den videre etterfrskningen. Samtidig gjør vi et arbeid for å kartlegge hvilke bevegelser som er gjort, sier Berge til VG.

HEVET: Avdødes bil skal ifølge VGs opplysninger ha blitt dumpet i sjøen. Foto: Marie von Krogh

Utsetter fengslingsmøte

Advokat Knut Lerum representerer den andre siktede. Han sa til VG i går at hans klient til en viss grad har erkjent de faktiske forhold, men at han ikke har tatt stilling til siktelsen.

I en pressemelding skriver politiet at de har bestemt seg for å forskyve fengslingsmøtet for den tredje personen som er siktet i saken. Årsaken til dette er at politiet trenger mer tid for å sjekke vedkommende inn eller ut av saken.

– Han er avhørt av politiet ved en anledning og kommer til å bli avhørt ytterligere. Utover dette har politiet behov for å få svar på noen ytterligere undersøkelser som er i gang før vi tar endelig stilling til om vi vil fengsle ham, sier Berge.

Det er satt av tid til en eventuell fengsling av den tredje mannen klokken 12 fredag.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om hendelsesforløp eller motiv. Vi jobber også med å avklare eventuell relasjon mellom de siktede og avdøde.

– Det gjenstår en rekke etterforskningsskritt og politiet må sammenstille informasjon før vi kan gå ut med mer konkrete opplysninger, heter det i en pressemelding fra politiet torsdag.

Obduksjonsrapporten til den avdøde er fremdeles ikke klar, og politiet kan derfor ikke si noe om dødsårsaken.

Fant bil i sjøen

Onsdag fant politiet avdødes bil i sjøen ved Ølberg kai, omtrent fire kilometer fra der 44-åringen ble funnet.

Ifølge VGs opplysninger skal bilen ha blitt dumpet der.

Bilen ble deretter løftet over på en bergingsbil og kjørt bort, og skal undersøkes av politiets krimteknikere. Bilen ble etterlyst etter at 44-åringen ble funnet død.

Politiet har tidligere sagt at funn på åstedet og tilbakemeldinger fra den foreløpige obduksjonen gjør at dødsfallet etterforskes som drap, og tirsdag kveld ble tre menn i 20-årene pågrepet. De er siktet for drap eller medvirkning til drap

Mennene er alle bosatt i Rogaland og kjent for politiet fra før.

