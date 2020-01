Foto: Frode Hansen

Hun er Jøran Kallmyrs justis-favoritt

Når Jøran Kallmyr (Frp) går av som justisminister, kan han tenke seg at Marit Berger Røsland (H) tar over jobben.

Det svarer han på spørsmål fra VG om hvem han ønsker seg som sin etterfølger.

– Min favoritt er Marit Berger Røsland.

Kallmyr er den femte utnevnte justisministeren mens Erna Solberg (H) har sittet som statsminister.

Røsland er advokat, og har vært Norges EØS- og EU-minister fra oktober 2017 til januar 2018. Før det har hun vært statssekretær for statsminister Erna Solberg (H), og for Sylvi Listhaug (Frp) mens hun var justis- og innvandringsminister.

Røsland har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag.

Var europaminister

Da Røsland ble utnevnt til europaminister i 2017, fikk hun mye skryt av statsminister Erna Solberg.

– Jeg vet ikke om du vet det, Marit, men da Jan Petersen var utenriksminister, sa han: Det er egentlig Marit som fortjener å bli statssekretær, da var hun rådgiver, men hun er litt for ung ennå, sa Solberg og dro frem Røslands meritter i Solberg-regjeringen.

VGs kilder nært Erna Solberg beskrev Marit Berger Røsland den gang som en av Solbergs «favoritter» i regjeringsapparatet.

Men Røsland måtte gå av etter bare tre måneder som statsråd da Høyre-Frp-regjeringen ble utvidet, og Venstre trådte inn.

– Marit Berger Røsland har vært en fremragende statsråd på Europa-politikken, selv om det har vært kort tid. Hun har også som tidligere statssekretær bidratt på utenriksområdet – og var en helt sentral person på SMK og i Justisdepartementet i håndteringen av flyktningkrisen, sa Solberg i en pressemelding da Røsland gikk av.

Høyre kan få de tre mest fremtredende posisjonene i den nye regjeringen, ifølge regjeringskilder VG har snakket med. Jan Tore Sanner nevnes som aktuell finansminister, og Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister mens Ine Eriksen Søreide (H) trolig fortsetter som utenriksminister.

En annen Høyre-kilde i regjeringssystemet sier til VG at også justisministerposten er viktig for Høyre.

Ferdig i politikken

Da VG snakker med Kallmyr, er han på reise i Rwanda. Der har han vært siden søndag, og det var altså der han var da nyheten om at Frp trekker seg ut av regjeringen kom på mandag.

Når han nå blir ferdig som justisminister, sier han at han er ferdig i politikken.

– Det blir ikke noe mer politikk på meg nå, sier han.

Før han ble utnevnt til Tor Mikkel Waras (Frp) etterfølger, jobbet han som partner og advokat i Advokatfirma Ræder DA.

– Hva vil du gjøre nå?

– Det vet jeg ikke enda – jeg har ikke tenkt så veldig mye på dette her nå. Nå har jeg fortsatt fokus på å gjennomføre jobben, og så vil det på et tidspunkt være på tide å tenke ny jobb. Men det er fortsatt et stramt program nå, sier han.

– Jeg er deleier i et forretningsadvokatfirma, så det er aktuelt, men jeg har som sagt ikke tenkt så mye på det.

