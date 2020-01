RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Ola Vatn / VG

Håper Frp-eksit fører til mistillit mot Anniken Hauglie

Når Frp er ute av regjering, oppfordrer Rødt dem til å gå inn for mistillit mot arbeidsminister Anniken Hauglie på grunn av trygdeskandalen.

Nå nettopp

– De har fra dag én pekt på NAV og NAV-direktøren, men på Stortinget forholder vi oss til Hauglie som er ansvarlig statsråd. Nå er Frp ute av regjeringen og da må fredningen av den ansvarlige statsråden også være ferdig, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Under den åpne høringen om NAV-skandalen i januar, fredet statsminister Erna Solberg (H) Anniken Hauglie, og sa at hun har full tillit til henne.

SV har varslet at de vil stille mistillitsforslag mot Hauglie, mens Ap vil vente med å konkludere til granskingen i kontrollkomiteen på Stortinget er ferdig. Samtidig har de signalisert at de vil lande på det samme. Komiteens mål er å bli ferdige innen den 11. februar.

Frps Erlend Wiborg sier til VG at Frp ikke har konkludert i saken.

Vil konkludere i februar

Feiltolkningen av EØS-reglene i Norge fikk enorme konsekvenser i minst syv år. En rekke personer har blitt dømt til fengsel i trygdesaker som er bygget på feil lovanvendelse, og enda flere har fått uriktige tilbakebetalingskrav.

Ni varsler kunne ha avdekket at Norge praktiserte EUs trygderegler feil. De ble ikke fulgt opp av NAV og departementet, før seks år etter første varsel.

Frps Erlend Wiborg, som leder arbeids- og sosialkomiteen, sier til VG partiet ikke har fredet Hauglie. Han sier at de vil konkludere etter at kontrollkomiteen har levert sin sluttrapport.

– Da kommer vi til å konkludere. Der kommer vi til å være tydelige. En så alvorlig sak som et mistillitsforslag, må man alltid behandle grundig – uavhengig av om man sitter i regjering eller ikke, sier han.

Wiborg sa i november at han mener NAV-sjefen må gå.

Han fnyser samtidig av invitasjonen fra Rødt.

– Det at Rødt ikke har tillit til dagens regjering eller statsråder, det er ingen nyhet. De fremmet jo mistillitsforslag før man nesten visste hva som hadde skjedd i saken, så det mener jeg er mye politisk spill fra dem dessverre.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes fremmet et mistillitsforslag mot Hauglie – men han var den eneste som stemte for det, og fikk også kritikk for å være forhastet. De andre partiene ville vente med å konkludere til etter den åpne høringen i januar.

Dette vil de vurdere

Wiborg har vært klar på at han mener perioden før 2012 også må granskes, så man kan finne ut hvor feilen oppsto og forble ukjent.

– Den ene delen er hvordan skjedde feilen: Det er lenge før regjeringen tiltrådte. Det er åpenbart at flere statsråder har sviktet, sier han.

Les mer om dette: Krever mer NAV-gransking

– Men så går det på hvordan håndterte man det når saken ble kjent. Agerte man raskt nok? Det er det vi da må vurdere. Og så går det på hvor flink er man til å rydde opp. Det er en helhetsvurdering for oss, sier han.

Det var spesielt en ting fra den åpne høringen SV trakk frem da de varslet at de hadde landet på mistillitsforslag mot Hauglie:

Trygderetten begynte å varsle NAV om feiltolkningen av EØS-reglene i 2017. Dersom Riksadvokaten hadde blitt varslet allerede da, har tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch sagt at han kunne hindret 33 feilaktige dommer.

Både NAV-sjef Sigrun Vågeng og Hauglie innrømmet i høringen at Riksadvokaten burde blitt varslet på et tidligere tidspunkt enn oktober 2019.

– Jeg er enig i det, absolutt, sier Wiborg om dette.

Den store alarmen om at folk kunne ha blitt uriktig dømt gikk i departementet i slutten av august. Den siste personen som ble uriktig dømt i NAV-skandalen ble dømt den 17. september 2019.

Straffesaken ble diskutert i det første møtet mellom NAV og departementet etter at omfanget av skandalen ble kjent den 13. september – men de lot saken gå for retten.

– Den type saker er en del av vurderingen – det er jo enkeltsaker som gjerne forteller hvordan systemet slo ut i praksis, sier Wiborg.

Les også: Hauglie beklager at hun ikke stoppet saken til Erik Skjoldheim

– Kan vise at de mener alvor

Moxnes mener Hauglies politiske ansvar for at saken ikke ble avdekket tidligere, og for at den ikke ble løst raskere, ble bekreftet i høringen.

– Hun er medansvarlig for justismord. Da sakens alvor ble kjent for henne, så sikret hun ikke at de som var rammet umiddelbart kom ut av fengsel, og hun innrømmet at hun burde informert riksadvokaten tidligere, sier han.

Han sier det Stortinget kan gjøre er å stille ministeren til ansvar

– Det er egentlig utilgivelig at Hauglie satt på hendene sine så lenge – dette må få konsekvenser for henne. Her kan Frp vise at de mener alvor med å være tøffe og tydelige.

– Bruker energien på å rydde opp

Anniken Hauglie svarer at hun viser til svarene hun ga til Stortinget under høringen.

– For øvrig bruker jeg energien min på å rydde opp i saken, knyttet til innføringen av EØS-forordningen i 2012. De berørte får nødvendig hjelp og rask behandling av sakene sine. Mange har allerede fått pengene tilbake. Parallelt fortsetter arbeidet med å få enda flere folk i jobb, og å sørge for trygge, gode velferdsordninger. Ledigheten er lavere enn på ti år. Det betyr at mange flere familier har fått kjenne på tryggheten det er å være selvforsørget med egen inntekt.

Publisert: 22.01.20 kl. 17:50

Les også

Flere artikler

Fra andre aviser