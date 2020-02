SOLA: 7. januar startet en brann i en bil i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola. Omtrent 300 biler ble ødelagt. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Ber skuelystne vitner skjerpe seg: – Hjelper ikke på situasjonen

Brannmennene som kjempet mot Sola-storbrannen, etterlyser bedre ryggmargsrefleks hos folk som er først på ulykkesstedet.

7. januar rykket Svein Arne Fasseland og kollegene ut til parkeringshuset på Stavanger lufthavn.

Overfor Stavanger Aftenblad, som først omtalte saken, stilte Fasseland spørsmål ved om de som kom til Sola-brannen var mer opptatt av å filme og dele videoer, enn å hjelpe.

Etter det brannvesenet kjenner til, ble ingen av pulverapparatene i parkeringshuset tatt i bruk under storbrannen, som totalskadet mellom 200 og 300 biler.

Brigadesjef André Jacobsen i Rogaland brann og redning IKS var ikke der da det først begynte å brenne i en av bilene. Men han er bekymret over det han mener er en utvikling mot at det første folk gjør når de ankommer et brann- eller ulykkessted, er å ta opp mobiltelefonen.

– Når du kommer til et skadested, må du danne deg et bilde i hodet før du tar opp kameraet. Hva er situasjonen og hva skal jeg gjøre for at ulykken ikke blir større? Er det noen jeg kan redde? Og få varslet så profesjonelle folk kommer til, sier brigadesjefen og legger til:

– Og for alt i verden: Tenk egen sikkerhet først!

– Vil kunne få et helt annet omfang

Fasseland er enig med kollegaen. Han mener folk burde ha samme reaksjon på et ulykkes- eller brannsted, som når det skjer en ulykke i hjemmet.

– Da er vår ryggmargsrefleks at vi ønsker å hjelpe og gripe inn. Utfordringen slik vi ser det, er at folk er veldig nysgjerrige og vil se og filme. Men det hjelper jo ikke på situasjonen, sier brannmannen.

– Hva vil det kunne bety for utfallet av en ulykke at folk reagerer på «riktig måte»?

– På generelt grunnlag vil en ulykke kunne få et helt annet omfang. Man kan hjelpe folk som er skadet, bidra til å slukke en brann, kanskje bistå innsatspersonell med trafikkdirigering, varsle nødetatene.

MORGENEN ETTER: Den kraftige brannen spredte seg raskt og deler av parkeringshuset raste sammen. Mellom 200 og 300 biler ble tapt i ulykken. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Et ekstra stressmoment

Jacobsen peker på risikofaktoren ved at folk tar opp mobiltelefonen mens de kjører forbi et ulykkessted.

– Driver vi på med redningsinnsats og fokuset deres er på kameraet i stedet for veien, kan vi få nye ulykker. I tillegg er det et ekstra stressmoment at folk står og filmer det vi gjør, sier brigadesjefen.

I januar 2019 ble 40 bilister bøtelagt for å ha fotografert toget som var involvert i den dødelige ulykken på Storebæltsbroen.

Fasseland mener en lignende lov kunne ha bidratt til å begrense «ulykkesturisme». Han ber også nyhetsmediene ta sin del av ansvaret.

– Fordi dere deler ut tipshonorar, som er med på å drive ønsket om å være først og ta de beste bildene.

Publisert: 07.02.20 kl. 09:29

