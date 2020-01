OPPRØR: Langs kysten er det i flere fylker nå opprør på grunn av økte fergepriser. Opposisjonen krever handling. Foto: Gisle Oddstad

Ber staten åpne lommeboken for å stoppe prishopp på ferger: – Meningsløst

Arbeiderpartiet, Sp og MDG mener at Erna Solbergs regjering har sulteforet fylkene. De mener alle at staten må åpne lommeboken så fylkene slipper å øke fergeprisene.

Oppdatert nå nettopp

Når tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide nå har gått inn i jobben som samferdselsminister, får han en real nøtt å knekke. For fergeopprøret har bredt om seg langs kysten.

VG skrev søndag om et par fra Otrøy utenfor Molde som anslår at de må ut med 130.000 i året når fergeprisene øker igjen i sommer.

MDG-topp Une Bastholm er oppgitt og påpeker at «det ikke mangler penger i norsk samferdsel» – at det faktisk brukes mer enn noen gang.

– Men de brukes feil. Det er meningsløst å svi av masse penger på gigantiske motorveier som byene ikke trenger, som for eksempel E18 inn mot Oslo, og finansiere dette ved å sultefore fylkeskommunene og øke prisene på fergereiser i distriktene. Men det er faktisk dette regjeringen har lagt opp til, sier Bastholm til VG.

Mer om ditt fylke VG har undersøkt prisøkningen for personbiler fra 2015 til januar 2020, langs kysten fra Nordland til Rogaland. Fylkene Sogn og Fjordane og Trøndelag har en prisutvikling som følger rikstakstene og økte med 25 prosent siden 2015. Fylket med laveste prisvekst er Rogaland med 23 prosent.

Med prisøkningen i januar hadde Nordland nær doblet sine priser på fem år, med i snitt 94 prosent økning. Etter at fylket gikk tilbake på dette er nå endringen i snitt 44 prosent fra 2015.

Autopass ble innført i gamle Hordaland fylke 1. januar, og prisene økte 36 prosent. Tre prosent av dette er den vanlige prisstigningen. På fem år er økningen i snitt 64 prosent.

I Møre og Romsdal er økningen generelt 37 prosent på fem år. De fergene som har økt to takstsoner har gått opp 43 prosent . De fleste andre ferger vil få denne økningen senere. Endringene med Autopass i sommer, på 30 prosent, kommer i tillegg.

Fylkene Trøndelag, Sogn og Fjordane og Rogaland har hatt en utvikling som svarer rikssatsene, med 23 prosent og 25 prosent.

– Varslet katastrofe

Innføringen av autopass-brikker og overgangen til elferger har flere steder langs kysten ført til en priseksplosjon (les mer om hvorfor i faktaboksen!).

FÅTT MED DEG? DERFOR STIGER PRISENE Det er i hovedsak tre grunner til at fergeprisene øker: Autopass innføres. Den lille hvite brikken, klistret til bilvinduene, skal sørge for en smidig og effektiv reise gjennom landet. Brikken jobber raskere enn en fergebillettør, men den kan fortsatt ikke telle mennesker. Passasjerer reiser gratis og det tapet skal dekkes inn ved at en bil koster mer. Det førte til en 33 prosent økning i prisene i Hordaland i januar, mens i Møre og Romsdal skjer det 1. juli.

Staten skulle ta kostnader med nye elferger, men fylkene mener de ikke har blitt kompensert nok. Derfor øker fylkene taksten.

Fylker som mener de trenger en bedre fergekapasitet enn statens standard må selv betale prisen

Saken skal nå til behandling i Stortinget, fordi Sp blant annet har foreslått å innføre makspris på fergebilletter – og at staten skal ta merkostnaden for omleggingen til elferger. Ap er enig i at staten må ta en større del av regningen.

– Ja. Helt konkret så mener vi at fylkene må få ressurser nok til å drifte de tjenestene de skal, deriblant fergene, og at de må få større drahjelp til å komme seg gjennom det grønne skiftet, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til VG.

MER TIL FYLKENE: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran synes signalene fra den nye samferdselsministeren Knut Arild Hareide er lovende og håper på mer til fylkene. Her med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Gisle Oddstad

Ap-toppen kommer selv fra en øykommune i kystfylket Nordland, som også har blitt rammet av høyere billettpriser.

– Vi ser en utvikling hvor flere av fergefylkene har kjempestore utfordringer knyttet til økonomien. Fylkene har fått veldig stram økonomi. Det nye inntektssystemet som stortingsflertallet presset gjennom i 2014 slo veldig negativt ut for flere av kystfylkene, sier Skjæran.

– MENINGSLØST: MDG-topp Une Bastholm skylder på Erna Solbergs regjering for fergeopprøret. Foto: Heiko Junge

Både MDG og Sp mener regjeringen må komme med mer penger til fylkene allerede når de reviderer statsbudsjettet for 2020 i vår. MDG er også enige med Sp i at det bør blir en makspris på billettene.

– Den priseksplosjonen vi fikk ved nyttår, var en varslet katastrofe som regjeringen kunne forutsett, er beskjeden fra MDG-topp Bastholm.

Frp vil ikke gi mer til fylkene

Også Frp, som nettopp har gått ut av regjeringen, mener at staten må ta mer av regningen. Men vil ikke gi penger til fylkene.

– Jeg tror ikke at løsningen er å gi mer penger til fylkeskommunene. Ap og Sp styrer noen av disse fylkeskommunene. Og vi ser at de bruker pengene på utrolig mye rart, som ikke er det de burde bruke penger på, blant annet ferger, hevder Frps Bård Hoksrud.

De mener løsningen må være å gi folk større rabatter gjennom autopass.

– I stedet for å øke pengene til fylkeskommunen, så de kan gjøre hva de vil, går det direkte til å dekke fergebilletten. Staten må finansiere en større del, fordi folk får en høyere rabatt, sier Hoksrud.

Norges ferske samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) hadde tirsdag ikke anledning til å kommentere saken

Publisert: 30.01.20 kl. 07:27 Oppdatert: 30.01.20 kl. 07:59

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser