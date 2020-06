RANSAKING: Politiet gjør undersøkelser på Tom Hagens eiendom i Sloraveien 4. Foto: TORE KRISTIANSEN

Politiet får fortsette ransakingen hos Tom Hagen

Eidsivating lagmannsrett forkaster Tom Hagens anke over ransakingen av hans bolig. Politiet anslår at de vil trenge ytterligere fire uker til undersøkelser.

Etter løslatelsen av Tom Hagen har politiet holdt på hjemmet hans som et drapsåsted og nektet ham å flytte hjem til huset på Fjellhamar i Lørenskog.

Politiet har uttalt at de foretar en såkalt tredjemannsransaking for å finne spor på steder hvor Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg.

Etter Hagens forsvarer Svein Holden ba om at ransakingen skulle stanses, ble spørsmålet vurdert av retten. For tre uker siden sa Nedre Romerike tingrett ja til at politiet fikk fortsette. De la til grunn at det er skjellig grunn til å mistenke at et drap har skjedd, og at handlingen kan ha foregått i huset.

I forrige uke anket Holden avgjørelsen inn for Eidsivating lagmannsrett.

Lagmannsretten har nå forkastet anken.

Domstolen skriver at det er avgjørende «at det foreligger en svært alvorlig forbrytelse, enten et drap eller en bortføring.»

Lagmannsretten mener dette tilsier at de berørte må tåle betydelige inngrep før disse fremstår som uforholdsmessige.

«Lagmannsretten er videre enig med tingretten i at de nå pågående ransakinger og

undersøkelser synes å være av en annen karakter enn tidligere. Det er ikke avgjørende at politiet har hatt tilgang til boligen tidligere. Hensynet til fornærmedes vern og oppklaringen av en så alvorlig sak må tillegges avgjørende vekt», heter det i kjennelsen.

Uenige om Hagen-mistanke

Da spørsmålet om varetektsfengsling av Tom Hagen ble prøvd i domstolene var tingretten og lagmannsretten uenige i om det er skjellig grunn til å mistenke Hagen for drap.

Nedre Romerike tingrett mente det var sannsynlighetsovervekt for at Hagen har drept sin kone, mens Eidsivating lagmannsrett kom til det motsatte. Dermed ble 70-åringen løslatt og siden har han vært en fri mann.

