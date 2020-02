Full fyr i plasthall - vil trolig brenne gjennom natta

Et anlegg som lager produkter i plast og glassfiber er overtent i Sandefjord. Ti ansatte og flere nabohus er evakuert.

Nødetatene rykket mandag kveld ut til Gåserødveien i Andebu etter melding om brann i en plasthall hos Vestfold Plastindustri AS.

På grunn av omfanget og innholdet i bygget venter brannvesenet at brannen vil fortsette gjennom natten. Åtte brannbiler jobber på stedet med slukking.

– De har en stor jobb å gjøre der oppe. Det blir nok en del svette på ryggen i løpet av natta, sier vaktleder Arild Reinhartsen til VG ved 22-tiden mandag kveld.

Han sier brannvesenet har lykkes i å skjerme en nærliggende mindre hall fra spredning.

Brannvesenet vil opprettholde slukkebemanningen gjennom natten.

– Vi har kalt inn ekstra mannskaper som bemanner stasjoner rundt, slik at vi kan serve de andre innbyggerne i kommunen, sier Reinhartsen.







GIFTIG RØYK: Beboere i nærheten av Kingspan Vestfold Plastindustri er evakuert på grunn av røyken som siver fra brannstedet. Foto: Fredrik Wiig/ NTB Scanpix

– Mye vi ikke liker

Vaktleder Tom Berger ved 110 Sør-Øst opplyste tidligere mandag til VG at det var eksplosjonsfare i forbindelse med brannen.

– Det brenner i en hall hvor det blir produsert mye i glassfiber og plast. I forbindelse med produksjon av glassfiber brukes det herdere, gass og lignende, så dette er en hall med mye brannvesenet ikke liker, sier han.

OVERTENT: En plasthall i Sandefjord er i full fyr. Brannvesenet har ikke kontroll. Foto: Peder Gjersøe

– Det er eksplosjonsfare. Vi hørte også i bakgrunnen fra innringer at det smalt kraftig før brannvesenet kom fram. Det gjør slokkeinnsatsen ganske vanskelig, for brannvesenet kan ikke gå for nære, fortsetter Berger.

Det ble avklart relativt tidlig at det ikke var fare for personskade i forbindelse med brannen.

Ti ansatte ble evakuert fra industribygget, og for sikkerhets skyld ble også nabohus evakuert i forbindelse med at det steg «svært giftig røyk» fra stedet.

– Alle i bygget er evakuert og skal være skadefrie. Vi har også kontaktet beboere i området rundt om å være på vakt i tilfelle røyken snur mot dem. Heldigvis går røyken foreløpig inn i et område der det stort sett er skog, sa Berger ved 20-tiden mandag.

Sikkerhetsavstand opphevet

Innledningsvis ble det opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannen på grunn av eksplosjonsfaren og røyken.

Ved 22.30-tiden opplyser politiet at sikkerhetsavstanden er opphevet og at brannen er under kontroll.

– Brannen er ikke slukket, men det er ikke lenger spredningsfare. Sikkerhetsavstanden er opphevet. Politiet snakker med de som var tilstede da brannen startet, melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 10.02.20 kl. 20:54 Oppdatert: 10.02.20 kl. 23:13

