OVERTENT: En plasthall i Sandefjord er i full fyr. Brannvesenet har ikke kontroll. Foto: Peder Gjersøe

Full fyr i plasthall - advarer om eksplosjonsfare og «svært giftig» røyk

Et anlegg som lager produkter i plast og glassfiber er overtent i Sandefjord. Ti ansatte og flere nabohus er evakuert.

For mindre enn 10 minutter siden

Nødetatene har rykket ut til Gåserødveien i Andebu etter melding om brann i en plasthall hos Kingspan Vestfold Plastindustri. Bygningen er overtent, og det er ikke kontroll på stedet.

– Ti ansatte er evakuert. Det er opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Trond-Egil Groth opplyser til VG at de også har besluttet å evakuere nabohus ettersom det siver «svært giftig røyk» fra brannen.

– Hvor mange boliger eller mennesker det er snakk om, har vi foreløpig ikke oversikt over. Men det gjelder boliger som ligger innenfor denne sikkerhetssonen på 300 meter, sier han.

– Mye vi ikke liker

Vaktleder Tom Berger ved 110 Sør-Øst opplyser til VG at det er eksplosjonsfare i forbindelse med brannen.

– Det brenner i en hall hvor det blir produsert mye i glassfiber og plast. I forbindelse med produksjon av glassfiber brukes det herdere, gass og lignende, så dette er en hall med mye brannvesenet ikke liker, sier han.

– Det er eksplosjonsfare. Vi hørte også i bakgrunnen fra innringer at det smalt kraftig før brannvesenet kom fram. Det gjør slokkeinnsatsen ganske vanskelig, for brannvesenet kan ikke gå for nære, fortsetter Berger.

Han sier det ikke er kontroll på stedet og at det fortsatt er full fyr i bygningen.

– Alle i bygget er evakuert og skal være skadefrie. Vi har også kontaktet beboere i området rundt om å være på vakt i tilfelle røyken snur mot dem. Heldigvis går røyken foreløpig inn i et område der det stort sett er skog, sier Berger.

Jobber med å redde nabobygg

Politiet har anmodet beboere i nærheten om å lukke vinduer ettersom røyken er giftig.

Ifølge brannvesenet er det fare for at brannen sprer seg videre til andre bygg på industriområdet.

Det er dog ikke fare for at brannen sprer seg til boliger i nærheten.

– Avstanden er altfor stor til det, sier Berger.

Brannmester Sven Erik Anderssen hos brannvesenet i Tønsberg opplyser at innsatsen foreløpig går på å skjerme en annen hall på industriområdet.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 10.02.20 kl. 20:54

