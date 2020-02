SATSER PÅ FOTBALL: Anna Mosby Fuglestad har spilt fotball siden 1. klasse. Hun har tidligere tatt til orde for likestilling i fotballen. Foto: Heidi Løland-Andersen, privat

Anna (12) om shortsbråket i Lillesand IL: – Jeg følte meg veldig lite hørt

Keeper på Lillesand Fotball jenter 13, Anna Mosby Fuglestad (12), mener det er dumt at årsmøtet ikke hørte på de kvinnelige spillerne i klubben. – Én jente som føler seg ukomfortabel er en for mye, sier hun til VG.

– Jeg følte meg veldig lite hørt, sier Fuglestad til VG.

12-åringen har spilt fotball for Lillesand Idrettsklubb i syv år, og henter fotballengasjementet fra sin bestefar, forteller hun. Men noen ting i fotballen er fortsatt vanskeligere for jenter enn for gutter, mener Fuglestad.

Under årsmøtet til Lillesand IL onsdag ble det besluttet å ikke lytte til et innspill fra klubbens kvinnelige spillere om å bytte ut de hvite shortsene klubben bruker – et forslag som ble videreformidlet av ledelsen for både fotball- og håndballgruppa.

De hvite shortsene blir gjennomsiktige når de er våte. Jentene hadde sagt ifra om at shortsene skaper problemer under menstruasjon, og at de ikke føler seg komfortable under treninger og kamper.

Annas foreldre, Eivind og Eirien Mosby Fuglestad, gir full støtte til at datteren nå velger å si ifra.

Faren var selv tilstede på årsmøtet, og er oppgitt over debatten.

– Jeg har også en sønn som spiller fotball, og en annen datter som spiller håndball, og det er samme problemstilling der, forteller han til VG.

KEEPER: Når Anna Mosby Fuglestad ikke står i mål for Lillesand Fotball jenter 13, spiller hun av og til spiss. Men best liker hun å være keeper. Foto: Heidi Løland-Andersen, privat

– Vi må jo rope høyt

De hvite shortsene har blitt et større og større tema blant jentene på laget ettersom de har blitt eldre, forteller Anna.

– Det har kommet innspill om dette både fra mitt eget lag og andre lag. Vi trenger å ha mørke shortser for å ikke være usikre på om vi blør gjennom når vi har mensen. Det er viktig at vi kan slappe av når vi spiller, utdyper hun.

Fuglestad forteller at jentene i klubben ikke har tenkt å gi seg i debatten om shortsene.

– Vi må jo rope høyt. Vi må mene noe, hvis vi slutter med det blir dette aldri gjort noe med, fastslår hun og legger til:

– Fotballen og idrett generelt mister mange jentetalenter i 12–13-årsalderen, og det er dumt hvis shortsfargen skal være en av grunnene til det. Alle jenter skal føle seg komfortable. Én jente som føler seg ukomfortabel er en for mye. Vi kan ikke sitte og akseptere at vi må droppe kamper fordi vi er redde for å blø gjennom.

STEMMES NED: Forslaget om å bytte ut de hvite shortsene ble nedstemt under årsmøtet i Lillesand IL onsdag. Foto: Tor Berthelsen

– Fotballshorts burde ikke være et problem

Eivind Mosby Fuglestad, Annas far, sitter selv i fotballstyret i Lillesand IL, som spilte inn forslaget om å bytte ut de hvite shortsene til årsmøtet.

– Jeg ble skuffet over avgjørelsen. Det er kun ett alternativ for jenter mener jeg, og det er sorte shortser. Har man uhell vil det synes, uansett hvilken annen farge shortsen har, forteller faren og legger til.

– Det er mange problemer her i verden. Men fotballshorts burde ikke være ett av dem.

Likevel tror Fuglestad at idrettsklubben vil komme frem til en løsning på shorts-problemet.

– Trener og styreleder i Lillesand IL, Tor Berthelsen, jobber med denne saken, forteller han.

Brennende engasjement

Anna har lenge vært engasjert i kvinners rettigheter i idretten, og holdt også en appell under Womens March Norway i januar.

– Jeg er her i dag fordi jeg vil være en stemme for fotballjenter landet over. Jeg vil kjempe for at jenter og gutter, kvinner og menn, skal bli møtt med den samme respekten og de samme mulighetene og tilbudene både på og utenfor banen, uttalte 12-åringen i sin tale.

– Vi kan ikke stå på sidelinjen å se på og akseptere at et lag i toppserien må skifte i en badstu, fordi garderoben er opptatt av et gutter 15-lag. Det handler om holdninger, fortsatte Fuglestad.

Engasjementet for fotball har lenge vært stort hos keeperen, og i fjor sendte hun personlig en e-post til elitedirektør i Norges Fotballforbund, og tidligere landslagsspiller, Lise Klaveness – om urettferdighetene hun har opplevd som ung, kvinnelig fotballspiller. Saken ble da omtalt av Aftenposten.

– Det begynte med at jeg skjønte at jeg måtte flytte utenlands hvis jeg skulle leve av fotball, på grunn av lønn, forklarer Fuglestad til VG.

– Likestilling i idretten er en kamp jeg står for. Det er noe jeg aldri vil slutte å kjempe for, sier hun.

