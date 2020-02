KARANTENE: Harald Tom Nesvik (Frp) må vente seks måneder før han begynner i ny jobb. Det tror han at blir kjedelig. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Eks-fiskeriminister får karantene – og 700.000 kroner

Tidligere fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) får seks måneders etterlønn før han får begynne i sin gamle jobb.

Nå nettopp

– Hadde det vært opp til meg, hadde jeg gjerne begynt å jobbe fra første dag, sier Harald Tom Nesvik (53) til VG.

Forrige uke bestemte Karantenenemnda at den tidligere fiskeri- og sjømatministeren, som gikk av 24. januar i år, får seks måneders karantene.

Årsaken er at Nesvik skal tilbake til sin gamle jobb som kommunikasjonssjef og samfunnskontakt i Sølvtrans i Ålesund, verdens største brønnbåtrederi.

Der vil han ha kontakt med mange av de samme aktørene som han hadde som fiskeriminister, mener Karantenenemnda. I avgjørelsen skriver de at det kan svekke tilliten til det politiske systemet dersom han går rett fra regjeringen til jobben i Sølvtrans.

– Jeg ønsker bare å komme raskt i gang, men jeg aksepterer selvfølgelig Karantenenemndas avgjørelse. Det har med ryddighet å gjøre, sier Nesvik.

I KARANTENE: Tidligere fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp). Her på tur til Mortenlaks i Nordland. Foto: Gisle Oddstad

Får 700.000 kroner

Avgåtte regjeringspolitikere får i utgangspunktet én måneds etterlønn, men kan søke om å få tre måneder. En statsråd som får tre måneders etterlønn innvilget vil få rundt 350.000 kroner, mens en statssekretær får nesten 250.000 kroner.

Nesvik og andre som blir ilagt karantene kan få opptil seks måneders etterlønn, altså rundt 700.000 kroner.

– Fra min side så har jeg fått et yrkesforbud. Da bør det være et system som fanger deg opp når du ikke får lov til å jobbe, sier Nesvik og legger til:

– Jeg taper mer på å ikke jobbe.

Aftenposten avslørte i januar hvordan tidligere statsråder har fått karantenelønn på grunn av egne selskaper – som i ettertid har vist seg å være helt uvirksomme.

– Det som er viktig er at systemet brukes med nøysomhet, sier Nesvik.

– Man skal ha tillit til at statsråder og statssekretærer som går av ikke bruker info som ikke andre har for å skaffe seg jobb.

I avgjørelsen skriver Karantenenemnda at de legger vekt på at Nesvik som fiskeriminister har hatt ansvaret for fiskeri- og havbruksforvaltningen, og har hatt ansvaret for og vært involvert i politikkutforming som legger rammevilkår for næringen.

De trekker også frem at Nesvik har «kjennskap til politikkområder som representerer store økonomiske verdier, herunder oppdrett, fiskeriavtaler, kvotemeldingen og handelsavtaler». Det er en konkret forbindelse mellom ansvarsområdene og ansvarsoppgavene Nesvik hadde i Nærings- og fiskeridepartementet og de han vil ha i Sølvtrans, skriver Karantenenemnda.

– Men kunne du ikke fått deg en jobb innenfor et annet felt?

– Jeg synes det er veldig greit å jobbe med det jeg kan. Jeg er fiskeriutdannet, da synes jeg ikke det er rart at jeg skal jobbe med det. Det er naturlig, som at økonomer jobber med økonomi eller at en sveiser faktisk sveiser.

– Hva gjør man egentlig i karantene?

– Kjeder seg. Nei, man må jo bare prøve å gjøre andre ting. Jeg kan ikke delta i møter, samvær, og så videre som har med den nye jobben å gjøre, sier Nesvik.

Publisert: 21.02.20 kl. 23:14

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser