Biler beslaglagt i Lørenskog-saken: «Vær stille» risset i lakken

En av Tom Hagens forretningspartnere meldte fra til politiet da bilene hans ble utsatt for hærverk.

Det var lørdag 30. mai at politiet reiste ut og gjorde undersøkelser på en adresse på Østlandet.

De lette blant annet etter sko- og fingeravtrykk, og mannen godtok at politiet tok med seg bilene til videre undersøkelser, får VG opplyst.

Påtaleansvarlig Haris Hrenovica bekrefter overfor VG at bilene er tatt i beslag i Lørenskog-saken.

Han vil ikke kommentere hvilken relevans beslaget har i etterforskningen eller hvorfor bilene ble beslaglagt.

VG har sett video av at de to aktuelle bilene blir kjørt bort av to bergingsbiler fra Viking. På den ene bilen står det «Vær stille» risset i lakken. VG får opplyst at også den andre bilen skal ha blitt utsatt for hærverk.

Tom Hagens forretningspartner bekrefter overfor VG at han fikk spørsmål av politiet om han kunne avgi bilene til undersøkelser knyttet til etterforskningen av Lørenskog-saken.

– For meg ser dette ut som hærverk. Jeg har ingen rolle i Hagen-saken, og vet ikke hvem som står bak dette mot meg, sier han.

VG får opplyst at politiet etterforsker om forretningspartneren er forsøkt truet eller forsøkt påvirket til taushet.

Trusselbrev-forsker: Det er skrevet feil norsk med vilje

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at kona Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld, og ble løslatt av retten etter elleve dager i varetekt.

Påtaleansvarlig Haris Hrenovica sier til VG mandag at mistanken mot Tom Hagen ikke er svekket. Det er gjort nye funn som politiet mener er relevante etter pågripelsen i slutten av april, men han vil ikke kommentere disse nærmere.

