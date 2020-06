PRISVINNERE: VGTV-journalistene Stig Øystein Schmidt og Espen Brevik blir hedret for bruken av nynorsk i sin journalistikk. Foto: Andreas Røen Pettersen

VG-journalister fikk nynorskpris

VGTVs Stig Øystein Schmidt og Espen Breivik er tildelt Alf Helleviks mediemålpris.

Vanligvis deles det ut én pris i året, men dette året har juryen funnet det like greit å dele den i to.

– Schmidt og Breivik er svært synlige i VGTV, selv om de er en språklig minoritet i det store mediehuset. De har vært nyskapende i formspråket i en av de mest vellykkede digitale TV-satsingene i Norge, skriver juryen.

På grunn av coronakrisen er årets prisutdeling, som vanligvis skjer på årsmøtet i Det Norske Samlaget, på overtid.

– Stig Øystein og Espen ser ut til å stå trygt og viser at nynorsken har sin helt naturlige plass i journalistikken i VGTV. Vi honorerer altså årets prisvinnere for jobben de gjør for å synliggjøre nynorsken i VGTV. Vi vil også skryte av sjefene deres som har satset på disse kule karene, skriver juryen videre.

I vedtektene til prisen står det følgende:

«Alf Helleviks mediemålspris gis til yngre, faste nynorskbrukere i radio eller på TV som legger vekt på å dyrke et normalisert nynorsk talemål».

Publisert: 18.06.20 kl. 21:08

