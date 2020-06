BOMPENGER: Illustrasjonsfoto. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Reagerer på revidert budsjett: – Mer bil, mer sukker og mindre penger til fellesskapet

Frp er enige med regjeringspartiene om revisjonen av statsbudsjettet i Stortinget.

Ifølge VGs opplysninger går 600 millioner kroner til sletting av bom-gjeld.

Det betyr at fem bomstasjoner kan fjernes: Riksvei 80 Røvika-Trømsnes i Nordland, Fp 64 Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal, Fv 107 Jondalstunnelen og Fv 84 Årsnes ferjekai i Vestland, og Fv 33 Skreifjella - Totenvika i Oppland.

I forhandlingene om revidert nasjonal budsjett har FrP fått store gjennomslag for både vedlikehold av veier og riving av bomstasjoner.

– For FrP har alltid motstanden mot bompenger og satsing på vei og samferdsel stått helt sentralt. Derfor var det selvsagt at dette også ble krav fra oss i forhandlingene med regjeringen, sier FrPs finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.

– Klassisk Frp-politikk

En svak krisepakke har hverken blitt kraftigere eller mer rettferdig etter at Frp har gjort sitt, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik i Arbeiderpartiet.

– Forliket mellom høyrepartiene gir ikke vanlige folk som er bekymret for arbeidsplassen sin trygghet for framtiden. Den gir heller ikke bedriftene forutsigbarhet for fremtiden. Her svikter regjeringen, sier Tajik.

Ap mener at permitteringsreglene må forlenges ut året for å skape trygghet for ansatte og bedrifter i en krevende tid, og foreslår dette i sitt alternativ.

– Samtidig som høyrepartiene nedjusterer anslagene for lønna til alle de som jobber innen helse og omsorg i kommunene, så kutter de i formuesskatten til dem som har mest fra før. Det viser at det ikke er arbeidsfolks interesser de setter først, men de pengesterkes interesser.

– Kommunene er vår førstelinje i det å sikre folks helse og velferd. De får ikke dekket de store utgiftene og tapene de har hatt. Dette vil gjøre det vanskeligere for dem å levere gode velferdstjenester til barn, unge og eldre, sier Tajik.

1.vara på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne Per Espen Stoknes liker også det reviderte budsjettet dårlig.

– Dette budsjettet betyr mer bil, mer sukker og mindre penger til fellesskapet. Med andre ord: Klassisk Frp-politikk.

– Å gjøre kutt i bompengene til en hovedsatsing er en feilprioritering. Vi hadde trengt en gigantsatsing på ladestasjoner i distriktene billigere kollektivtransport og penger til å fremskynde viktige kollektivprosjekter som for eksempel Follobanen, sier Stoknes.

Mdg er også kritiske til at Frp og regjeringen har «prioritert å kutte i eiendomsskatten i en tid der mange kommuner trenger økte inntekter for å håndtere coronakrisen».

– Vil komme mange bilister til gode

Konkret skal fem bomstasjoner rives så fort som mulig. Bompengekrav på totalt rundt 600 millioner kroner vil bli historie.

– Dette vil komme mange bilister til gode. Koronapandemien har gjort økonomien trangere for mange mennesker i landet vårt. Bompenger er en usosial og dårlig måte å finansiere veibygging på, som ikke tar hensyn til reisebehov eller den enkeltes økonomi, sier Listhaug.

FrP satset tungt på vei i regjering, og det fortsetter utenfor regjering. Nær 700 millioner kroner skal gå til å vedlikehold og opprusting av veier over hele landet. Tar man med bomriving blir det med andre ord bevilget 1,3 milliarder kroner totalt til vei.

– Dette vil bidra til å holde hjulene i gang blant entreprenører og mennesker i den viktige bygg- og anleggsnæringen. Vi som politikere må i disse krevende tider bidra å holde hjulene i gang, og til at folk har en jobb å gå til. Derfor setter vi nå i gang med små og store veiprosjekter over hele landet. Det betyr flere oppdrag til norske entreprenører og arbeidsfolk, og sikrer dermed både sysselsetting og helt nødvendig vedlikehold og opprusting av veiene våre, sier FrP-leder Siv Jensen.

Fornøyd med enigheten

Tiltakene i regjeringens fremlegg ligger i all hovedsak fast etter forhandlingene. Høyres finanspolitiske talsperson mener det viktigste for veien ut av krisen er å få folk tilbake i jobb, sikre flere ben å stå på, skape en grønn fremtid, satse på kunnskap og kompetanse og inkludere flere i arbeidslivet.

– Ledigheten skal ned og folk skal tilbake i jobb. Vi skal skape mer og inkludere flere, sier Mudassar Kapur.

Foruten 1,3 millarter kroner til samferdsel, vil det også bli én ekstra milliard til helse- og omsorgssektoren.

– Gjennom enigheten legger vi frem en pakke som gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, som gir gass for norsk økonomi og som gir verdifullt påfyll av kompetanse for norske arbeidstakere. Derfor er Høyre fornøyd med enigheten vi har fått med FrP, fortsetter Kapur.

Publisert: 11.06.20 kl. 16:02 Oppdatert: 11.06.20 kl. 17:12

