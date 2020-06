SAMME SVEIS: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er glad for at Winston Churchill har en statue på Solli Plass i Oslo. Foto: Eirik Røsvik

Grønn Ungdom vil fjerne Oslos Churchill-statue

Teodor Bruu i Grønn Ungdom vil fjerne Winston Churchills statue fra Solli Plass i Oslo. Han mener at Churchill var en rasist. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller forslaget fordummende og historieløst.

Etter helgens rasisme-demonstrasjoner har mer enn 4300 personer skrevet under på et opprop om å fjerne Oslos statuer av britenes statsminister under andre verdenskrig, Winston Churchill, og den dansk-norske dramatikeren Ludvig Holberg.

Teodor Bruu er nasjonal talsperson i MDGs ungdomsparti Grønn Ungdom. Han vil fjerne begge statuene fra gaten og sette dem på museum.

– Vi synes det er helt åpenbart at man ikke skal ha statuer av rasister og slavehandlere i byen vår. Det bidrar til at en stor andel av byens innbyggere kan føle seg fremmedgjort og føle mindre trygghet enn de ellers ville gjort, sier Teodor Bruu til VG.

– Det vi i Grønn Ungdom sier er: ta ned statuene, flytt dem inn på et museum, og reis heller statuer av kvinnesaksforkjempere eller antirasister, sier han.

HOLBERG: Teodor Bruu i Grønn Ungdom vil sette statuen av Ludvig Holberg (bak) på museum. I dag står statuen utenfor Nationaltheatret. Foto: Eirik Røsvik

– Nesten skremt

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum møter VG ved Winston Churchills statue på Solli Plass i Oslo. Han sier han er takknemlig når han ser statuen av britenes statsminister under andre verdenskrig.

– Churchills ord og handlinger i starten av andre verdenskrig var helt definerende for min og din frihet i dag. Det er ingen statsleder i Europa som da var viktigere i kampen mot fascismen, nazismen og den totalitære statstenkningen som preget hele Europa, sier Vedum til VG.

STATUE: Slagsvold Vedum mener at statuen av Churchill. om den skal flyttes, bør få en enda bedre plassering i Oslo. Foto: Eirik Røsvik

Vedum mener at historiske personer må forstås ut ifra den samtiden de levde i. Det gjelder også Holberg og Churchill.

– Jeg blir nesten skremt bare av at dette er en debatt, for det er en sånn fundamentalisme i det. Hvis man ikke mener akkurat det korrekte i 2020-standard, så skal du gjemmes bort, sier Sp-lederen.

– Hvis du satt her i dag, ville du satt opp Churchill på nytt?

– Ja. Gjerne på en enda mer sentral plass i Oslo. Med hans betydning for Norge kunne han faktisk stått foran Stortinget, sier Vedum.

DEMONSTRASJON: I helgen var det en stor demonstrasjon i Oslo til støtte for «Black lives matter»-bevegelsen og mot drapet på afrikansk-amerikanske George Floyd i Minneapolis i USA. Foto: MATTIS SANDBLAD

– Rasister

Til VG sier Bruu at Churchill var beryktet for sitt nedsettende syn på folk som ikke er hvite, drev frem en kolonialisme som indirekte tok livet av mange svarte og indere, og at han opprettholdt rasistiske strukturer.

Han drar også frem Churchills rolle i hungersnøden i India i 1943, der opptil 3 millioner sultet ihjel. Ludvig Holberg, som levde på 1600- og 1700-tallet, investerte i slavehandel.

– Vi skal lære av historien, men det er noe ganske annet å utforme bybildet som alle skal føle seg trygge og velkomne i med statuer av folk som var slavehandlere, slik som Ludvig Holberg var, sier han.

– Hvor går grensen for hva man skal fjerne? Det kan jo være kvinnesaksforkjempere som også var mot homofile, for eksempel?

– Det blir en skjønnsvurdering hele veien. Men det er ganske stor forskjell på folk som har dårlige og gammeldags meninger og folk som var rasister eller tjente seg rike på slavehandel, sier han.







fullskjerm BALANSE: Trygve Slagsvold Vedum utenfor Nationaltheatret, hvor statuen av Ludvig Holberg står.

– Fordummende

Vedum er svært kritisk til Grønn Ungdoms statue-forslag.

– Forslaget om å fjerne statuene er både historieløst og fordummende, sier Vedum til VG.

Han sier at Churchill sto opp mot nettopp fascisme, nazisme og fundamentalisme i Europa under andre verdenskrig.

– Var Churchill rasist?

– Han var en mann av sin tid. Jeg skal ikke sette meg ned å dømme ham. Holdningene bare fra min oppvekst til nå om hvordan man omtaler folk har jo endret seg enormt. Det er mange ting som har gått fremover, sier han.

