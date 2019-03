ALVOR: Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen fra Venstre synes fredagens klimademonstrasjoner viser et stort alvor. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Miljøministeren: Ikke lur ungdommen

NRK Satiriks anklager Ola Elvestuen for ikke å formidle håp til klimastreikende ungdom. Statsråden svarer med kritikk mot komikerne.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg synes det er viktig at man snakker sant til ungdommen, og ikke lurer dem eller utgir seg for å være noen andre.

Det sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) som en reaksjon på fredagens bløff under skolestreiken for klima.

På scenen foran Stortinget i Oslo utga en komiker fra NRK Satiriks seg for å være statsråd. Han lovet full stans i oljeleting- og produksjon, en dobling av budsjettet til klimabistand – og at alle de 15.000 oppmøtte fikk gyldig fravær for å være der. Etterpå ble det avslørt at det hele var en bløff.

Se hvordan skoleungdommen ble lurt her:

Flere av ungdommene reagerte negativt på sketsjen. Enkelte kom løpende fra skolen da fraværet tilsynelatende var godkjent, og ble skuffet da det motsatte var tilfellet.

Stig Morten Lorentzen Waage, prosjektleder i NRK Satiriks, synes på sin side at dette var et morsomt stunt som vil legge press på politikerne. Han ønsker ikke å kommentere Elvestuens kritikk.

NRK «beklager»

Fredag kveld publiserte NRK Satiriks en parodisk beklagelse på sin Facebook-side:

Her skriver komikerne at de beklager at «det måtte en komiker til for å si det regjeringen burde sagt under klimastreiken foran Stortinget».

De skriver også at «det er trist at klimaminister Ola Elvestuen ikke klarte å formidle håp for ungdommen en time før. Han fikk sjansen, men ble møtt med pipekonsert.»

les også «25 under 25» om klimastreiken: – Som å spytte ungdommen rett i fjeset

Elvestuen synes selv han formidlet et håp i sin tale til landets unge.

– Jeg hadde to budskap: Klimaendringene er alvor. Og – det er mulig å gjøre noe. Det er mulig å begrense den globale oppvarmingen, men det krever mye av oss. Det er mitt ansvar og min jobb å sørge for at endringene skjer raskt nok, sier miljøministeren til VG.

Natur og ungdom: Kan hjelpe med gyldig fravær

NRK Satiriks-stuntet ble gjort i samarbeid med Natur og ungdom (NU). Det var komikerne som tok initiativ til seansen.

– Jeg synes det fikk frem på en god måte hvor virkelighetsfjern miljøpolitikk regjeringen har, fordi det måtte en komiker til for å si det som trengs. Det burde regjeringen være i stand til selv, mener NU-leder Gaute Eiterjord.

Han var trygg på at stuntet var en god idé, sier han, men at han i ettertid «ser at det ikke traff all».

– Vi burde raskere ha fått frem at det var satire, sier Eiterjord til VG.

NU-LEDEREN: Gaute Eiterjord er leder for Natur og ungdom. Her under en aksjon mot gruvedumping i Repparfjord foran slottet i Oslo i februar. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

NU og Elevorganisasjonen kan hjelpe elever med å søke gyldig fravær for klimastreiken, sier NU-lederen.

– Hvis de forlot skolen fordi den falske statsråden sa de kan få gyldig fravær, kan vi hjelpe dem.

Dette gjelder særlig elever i Oslo og Buskerud, der fylkeskommunen ifølge Eiterjord har åpnet for at klimastreiken kan regnes som politisk fravær.

PS! Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har tidligere sagt at klimastreik ikke gir gyldig fravær, og ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar.

22.03.19 18:53 Oppdatert: 22.03.19 19:42