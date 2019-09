OBDUKSJON: Forsker og patolog Helene Wisløff ved Veterinærinstituttet på jobb søndag. Hun obduserte tre nye hunder som man mistenker er rammet av den fortsatt ukjente sykdommen. Foto: Ørn E. Borgen, NTB scanpix

Hundedøden: De mulige forklaringene

Dyrefôr, vann og bakterier er blant flere «spor» Veterinærinstituttet og Mattilsynet undersøker i jakten på hundesykdommen.

Det er registrert sykdomstilfeller med lignende symptomer i 14 av 18 fylker, ifølge Mattilsynet. Samtidig understrekes det at det ikke er en unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området.

Det har totalt blitt registrert 25 syke eller døde hunder, med blodig diaré som symptomer, de siste dagene. De aller fleste hundene døde i slutten av august.

Hittil er ti hunder obdusert. Søndag leste Veterinærinstituttet av bakteriologiske prøver fra hunder som døde tidligere i uken.

Årsaken til den ukjente hundesykdommen er fortsatt ikke funnet, men Veterinærinstituttet har funnet samme sykdomstilstand hos syv hunder som er obdusert.

Advarer mot teorier

Både Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet har gått ut og advart hundeeiere mot å tro på teorier om sykdommen som spres på sosiale medier. Veterinærinstituttet opplyser at navngitte fôrprodusenter har blitt anklaget i sosiale medier for å være tilknyttet de syke hundene. Det stemmer ikke, informerer de.

– Vi avviser ikke at fôr kan være tilknyttet, men det er ingen grunn til å snakke om noe spesielt merke. Den informasjonen vi har tyder på at hele spekteret av fôrtyper er brukt hos sykdomstilfellene, og det understreker hvor komplekst dette er, sier kommunikasjonsdirektør i Veterinærinstituttet, Asle Haukaas, til VG.

Puslespill

Symptomene man nå kartlegger ut ifra, som blodig diaré og nedsatt allmenntilstand, er veldig vanlig. Dermed kan mange av hundene ha dødd av helt vanlige sykdommer.

– Det kan være at vi finner ut at det bare er et lite antall som har dødd av denne sykdommen, sier Haukaas.

BLOD: Har tas det prøver av blodet som ligger i tarmen, som skal sendes til analyse. Foto: Ørn E. Borgen, NTB scanpix

Men alene vil prøvene sannsynligvis gi begrensede svar, og Haukaas omtaler det som «biter av et puslespill».

Veterinærinstituttet påpeker at fôr ikke blir ansett som mer eller mindre sannsynlig enn andre forklaringer, men at det følges opp på lik linje.

Blant annet er vann et mulig spor. Vann kan være smitteførende, og hunder drikker ofte fra dammer og pytter.

– På badesteder blir det gjerne oppfordret til å unngå å bade i 24 timer etter kraftig nedbør. Regn kan skille ut mye rart, og det har vært enorme nedbørsmengder i perioder i det siste, sier Haukaas.

Onsdag 21. august ble også den generelle båndtvangen i Oslo opphevet, som gjerne fører til at flere hunder løper fritt.

– Sopp kan også være et problem å få i seg for en hund. Det er soppår i år, og vi har fått inn meldinger fra hundeeiere tidligere som har merket sterke reaksjoner etter at hunden har fått i seg sopp, sier han.

Parasitter og virus

I tillegg blir forekomst av parasitter, virus og bakteriell smitte fulgt opp som potensielle spor i saken. Det er gjort funn av to typer bakterier i obduksjonene som ble gjort fredag, der den ene skal studeres nærmere. Det er fortsatt usikkert om bakteriene er årsaken til sykdommen.

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet har også vurdert en mulig sammenheng med utbruddet av e.coli-bakterien EHEC blant mennesker.

Det er imidlertid ingen indikasjon på smitte med samme bakterie, og de to utbruddene vurderes som separate hendelser.

– Det kan i teorien være forårsaket av flått, for eksempel. Det har dukket opp nye flåttformer, og vi vet ikke hvordan det vil slå ut.

– Poenget er å få frem at vi undersøker så bredt vi kan, men også systematisk, sier Haukaas.

